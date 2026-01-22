CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?

“El aumento del precio del gas natural provocaría un incremento de la energía eléctrica, pues alrededor de 60 por ciento de la generación en México depende del gas natural... si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere tener unas finanzas sanas, tendría que trasladar ese aumento en el costo del gas al consumidor final”.

La advertencia anterior la ha realizado Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, debido a la existencia de una alerta de tormenta invernal para el fin de semana en Estados Unidos, circunstancia que podría congelar la infraestructura de transporte e interrumpir el suministro hacia nuestro país.

Y es que actualmente México importa unos 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde el vecino país del norte, y dicha cantidad representa casi la totalidad de los requerimientos que se tienen en el país de este insumo, luego de cubrir las necesidades de Pemex.

No es una noticia nueva. Cada año, en la época invernal, surge una amenaza similar debido a que nosotros no producimos dicho carburante en cantidad suficiente para surtir nuestras necesidades, y la dependencia del gas importado se ha vuelto cada vez mayor.

El problema es que, si el precio del gas sube, tal situación no solamente empujaría el precio de la electricidad hacia arriba, sino que lo haría con muchos productos, debido a que todas las empresas que utilizan gas natural en sus procesos productivos resentirían dicho fenómeno.

La única forma de que ello no ocurra, ha dicho el especialista citado, es que la CFE haya tomado previsiones adecuadas:

“Si en esta ocasión CFE contrató coberturas adecuadas o cuenta con contratos indexados de forma más estable, el impacto debería ser considerablemente menor y manejable, y el efecto no sería estructural, sino coyuntural, que se concentraría en un periodo acotado mientras el mercado ajusta”, precisó.

Cabría esperar, desde luego, que tales previsiones se hayan tomado porque ya en el pasado hemos resentido el efecto del alza del gas natural en época invernal, tal como ocurrió en el año 2021, por efectos de la tormenta invernal “Uri”, que provocó la mayor crisis eléctrica en Estados Unidos desde 2003.

Por otro lado, la posibilidad de experimentar un episodio similar al citado pone sobre la mesa, una vez más, la necesidad de tomar decisiones estratégicas en torno a la urgencia de extraer más gas del subsuelo, específicamente de los yacimientos que existen en el norte de México, los cuales son compartidos con Estados Unidos, país que sí los explota.

No se trata, desde luego, de “esperar que nada ocurra”, sino de tomar decisiones asertivas de cara al futuro, a fin de contar con mejores condiciones frente a los fenómenos naturales que, como puede ocurrir el próximo fin de semana, exponen de forma evidente nuestras debilidades en términos de capacidad energética.