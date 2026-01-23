Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 enero 2026
    Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
    El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad. Foto: Especial

Saltillo, Torreón y Piedras Negras se posicionaron entre los líderes, en la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el Inegi

Bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila logró posicionar a tres de sus municipios dentro del Top 10 de mayor percepción de seguridad en el país, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Saltillo, Piedras Negras y Torreón se ubicaron entre las ciudades mejor evaluadas a nivel nacional, consolidando a la entidad como uno de los referentes en materia de seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo arranca el año como la capital más segura de México

“Los tres municipios de Coahuila que evalúa la ENSU están dentro del top 10 de los más seguros de todo México”, destacó el mandatario estatal.

$!La seguridad ha sido considerada como piedra angular de la política pública de la actual administración estatal.
La seguridad ha sido considerada como piedra angular de la política pública de la actual administración estatal. Foto: Especial

De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2025, Piedras Negras se posicionó como la frontera más segura del norte del país y la tercera ciudad más segura a nivel nacional. Saltillo, por su parte, fue reconocida como la capital más segura de México y se ubicó en el sexto lugar nacional, al avanzar un sitio respecto al trimestre anterior.

Torreón también mostró una mejora significativa al colocarse en el séptimo lugar nacional, tras escalar nueve posiciones en la encuesta, luego de ubicarse en el lugar 16 durante el tercer trimestre del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad persiste: 63.8% se siente en riesgo en 91 ciudades, reporta el Inegi

El gobernador Manolo Jiménez señaló que estos resultados son producto del fortalecimiento continuo del modelo de seguridad Coahuila, basado en mayor prevención, proximidad social, inteligencia y fuerza, así como en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Desde el inicio de la actual administración, la seguridad ha sido la principal prioridad, con trabajo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las fiscalías, la policía estatal y las corporaciones municipales, lo que ha permitido que Coahuila se mantenga como la segunda entidad más segura del país.

El Gobierno del Estado ha destinado recursos significativos al blindaje de la entidad, con la construcción de 15 cuarteles para la policía estatal y el Ejército, así como la instalación de arcos carreteros de seguridad en zonas limítrofes. Además, se han adquirido patrullas, unidades blindadas, armamento y equipo, y se han mejorado las condiciones laborales de las corporaciones.

Para 2026, se anunció una inversión histórica en materia de seguridad, con el objetivo de reforzar la estrategia y seguir impactando de manera positiva en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras
Saltillo
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


INEGI

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China