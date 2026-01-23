Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad

Bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila logró posicionar a tres de sus municipios dentro del Top 10 de mayor percepción de seguridad en el país, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Saltillo, Piedras Negras y Torreón se ubicaron entre las ciudades mejor evaluadas a nivel nacional, consolidando a la entidad como uno de los referentes en materia de seguridad pública. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo arranca el año como la capital más segura de México “Los tres municipios de Coahuila que evalúa la ENSU están dentro del top 10 de los más seguros de todo México”, destacó el mandatario estatal.

De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2025, Piedras Negras se posicionó como la frontera más segura del norte del país y la tercera ciudad más segura a nivel nacional. Saltillo, por su parte, fue reconocida como la capital más segura de México y se ubicó en el sexto lugar nacional, al avanzar un sitio respecto al trimestre anterior. Torreón también mostró una mejora significativa al colocarse en el séptimo lugar nacional, tras escalar nueve posiciones en la encuesta, luego de ubicarse en el lugar 16 durante el tercer trimestre del año pasado. TE PUEDE INTERESAR: Inseguridad persiste: 63.8% se siente en riesgo en 91 ciudades, reporta el Inegi El gobernador Manolo Jiménez señaló que estos resultados son producto del fortalecimiento continuo del modelo de seguridad Coahuila, basado en mayor prevención, proximidad social, inteligencia y fuerza, así como en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en diciembre 2025, 63.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 69.4%

🚹 57.1%



Las ciudades con mayor percepción de... pic.twitter.com/M8rwAnG1GA — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 23, 2026