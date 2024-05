Policías se dan de golpes en comandancia de Monclova; dos se van arrestadas por 24 horas

“Fue el domingo 5 de mayo, en el cambio de turno de seguridad pública, cuando dos compañeras me agredieron físicamente y yo trataba de evitarlas y esperaba afuera en la banca para que ellas se fueran y yo poder entrar a la recepción donde me toca mi lugar de trabajo.

“(Durante) mi servicio como Policía de Monclova, me pidieron les recibiera unas hojas y les dije que ahí las dejaran, fue cuando una me agrede y otra me toma por atrás (y también) me agrede y me hace el esguince cervical que tengo en el cuello”, dijo la oficial afectada

Griselda señaló que sus superiores no le han brindado la atención adecuada y solo ella y María del Rosario fueron sancionadas con un arresto, mientras que Keila, la tercera oficial, quedó impune de la pelea en la que también se vio involucrada.

NO SE TOLERAN AGRESIONES

En entrevista con VANGUARDIA, Fernando González Dodero, director de la corporación, reconoció que efectivamente hubo una confrontación el pasado domingo entre policías, y esto derivó en el arresto de las dos oficiales.

Dijo que de inmediato se iniciaron las investigaciones y se tomaron declaraciones, tanto de las involucradas como de oficiales que atestiguaron la pelea.

Según los testimonios recabados, fue Griselda -quien interpuso la denuncia- la que inició la agresión verbal en contra de su compañera María del Rosario y esta reaccionó con un golpe y comenzaron a agredirse, hasta que fueron separadas por la oficial Keila Cepeda y otros responsables de turno y policías.

Tanto Griselda como Rosario resultaron con lesiones leves y hay certificación médica que así lo indica; mientras que la tercera policía solo sufrió algunos rasguños.

Aclaró González Dodero que no se tolerarán esas actuaciones entre los elementos, por lo que en ese momento se generó el arresto de Griselda Ángeles y María del Rosario, por un lapso de 24 horas.

Ahora corresponde a la Comisión de Honor y Justicia determinar la sanción correspondiente para las uniformadas.