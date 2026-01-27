Saltillo: May Narices Frías invita a celebrar a ‘Albóndiga’ con causa solidaria

La asociación protectora de animales May Narices Frías lanzó una invitación abierta a la ciudadanía y a los amantes de los animales para sumarse a una convivencia con causa que busca combinar diversión, conciencia social y apoyo directo a perros y gatos en situación de resguardo.

A través de sus redes sociales, la fundación anunció la “Fiesta de Albóndiga”, un evento que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, de 4:00 a 6:00 de la tarde, en Paseo Villalta, sobre el bulevar Colosio, en Saltillo. La celebración tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la comunidad y recaudar apoyos para los animales que esperan una oportunidad de adopción.

Albóndiga, perrito que se ha convertido en símbolo de May Narices Frías, será el protagonista de esta convivencia pensada para toda la familia, incluidos los animales de compañía. La asociación destacó que el festejo es una forma de “compartir amor” y visibilizar la labor que realizan día a día en favor del bienestar animal.