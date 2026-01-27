Saltillo: May Narices Frías invita a celebrar a ‘Albóndiga’ con causa solidaria
La fundación realizará una convivencia abierta al público para celebrar al perrito emblema de la fundación, con actividades recreativas y una colecta solidaria en beneficio de perros y gatos en resguardo
La asociación protectora de animales May Narices Frías lanzó una invitación abierta a la ciudadanía y a los amantes de los animales para sumarse a una convivencia con causa que busca combinar diversión, conciencia social y apoyo directo a perros y gatos en situación de resguardo.
A través de sus redes sociales, la fundación anunció la “Fiesta de Albóndiga”, un evento que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, de 4:00 a 6:00 de la tarde, en Paseo Villalta, sobre el bulevar Colosio, en Saltillo. La celebración tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la comunidad y recaudar apoyos para los animales que esperan una oportunidad de adopción.
Albóndiga, perrito que se ha convertido en símbolo de May Narices Frías, será el protagonista de esta convivencia pensada para toda la familia, incluidos los animales de compañía. La asociación destacó que el festejo es una forma de “compartir amor” y visibilizar la labor que realizan día a día en favor del bienestar animal.
Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, entre ellas una cabina de fotos para retratarse con sus mascotas, así como la presentación de Tito y Peluso, los nuevos integrantes del equipo de la fundación. Además, se ofrecerán snacks para 50 perritos y refrigerios para los asistentes, en un ambiente de convivencia y alegría.
May Narices Frías subrayó que la fiesta tiene un propósito especial: invitar a los asistentes a sumarse con un regalito solidario, que puede consistir en alimento, arena o donativos económicos. Estos apoyos serán destinados a perros y gatos que permanecen en el refugio y que esperan encontrar una familia que les brinde un hogar definitivo.
La asociación reiteró que este tipo de actividades no solo permiten recaudar insumos, sino también generar conciencia sobre la adopción responsable, el cuidado animal y la importancia de la participación ciudadana en causas sociales.
Así, May Narices Frías invitó a las familias saltillenses a participar, celebrar y ayudar a cambiar vidas, en una tarde que promete colitas felices y corazones contentos.