Ponen en marcha cursos de verano e implementan programa para proteger el drenaje en Ramos Arizpe

En las instalaciones de la Unidad Deportiva local iniciaron los talleres veraniegos dirigidos a niños y niñas del municipio, en un espacio cerrado que mantendrá resguardo y vigilancia reforzada durante 15 días continuos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fomentar el desarrollo infantil y optimizar la infraestructura urbana, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha los cursos de verano municipales e impulsó una estrategia de recolección de materiales de construcción en Ramos Arizpe.

CURSOS DEPORTIVOS CON RESGUARDO

“Ya estamos iniciando los cursos de verano. Hoy estamos recibiendo a todos los niños junto con los papás, está cuidado con personal las que van a estar activando este curso de verano”, señaló el Presidente Municipal.

En materia de atención a la ciudadanía, el Edil resaltó la respuesta obtenida a través del chatbot municipal, mediante el cual se atienden un promedio de 50 a 70 reportes cotidianos sobre baches, luminarias y drenaje.

PROTECCIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE

Respecto al taponamiento de la red del alcantarillado sanitario, el Ayuntamiento detectó obstrucciones severas provocadas por acumulación de escombros, llantas y escurrimiento de arena proveniente de obras residenciales inconclusas.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los montones de arena es que nosotros vamos, lo recogemos y le damos un vale por los costales que sacamos, y ese vale lo puede cobrar el día que quiera”, precisó Gutiérrez Merino.

PREPARATIVOS Y SORPRESAS MUNICIPALES

Para concluir, el Munícipe anticipó que el Ayuntamiento prepara sorpresas para las celebraciones patrias del 15 de septiembre y adelantó que formalizaron trámites para buscar la obtención de un récord Guinness representativo para la localidad.

Las personas interesadas en solicitar la recolección preventiva de materiales o reportar fallas en servicios públicos pueden comunicarse a las líneas telefónicas de Servicios Primarios o Atención Ciudadana de Ramos Arizpe.