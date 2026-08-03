Ponen en marcha cursos de verano e implementan programa para proteger el drenaje en Ramos Arizpe

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    Ponen en marcha cursos de verano e implementan programa para proteger el drenaje en Ramos Arizpe

El Municipio ofrece vales de materiales a constructores caseros y atiende más de 50 reportes diarios a través del chatbot de atención ciudadana

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fomentar el desarrollo infantil y optimizar la infraestructura urbana, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha los cursos de verano municipales e impulsó una estrategia de recolección de materiales de construcción en Ramos Arizpe.

En las instalaciones de la Unidad Deportiva local iniciaron los talleres veraniegos dirigidos a niños y niñas del municipio, en un espacio cerrado que mantendrá resguardo y vigilancia reforzada durante 15 días continuos.

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CURSOS DEPORTIVOS CON RESGUARDO

“Ya estamos iniciando los cursos de verano. Hoy estamos recibiendo a todos los niños junto con los papás, está cuidado con personal las que van a estar activando este curso de verano”, señaló el Presidente Municipal.

En materia de atención a la ciudadanía, el Edil resaltó la respuesta obtenida a través del chatbot municipal, mediante el cual se atienden un promedio de 50 a 70 reportes cotidianos sobre baches, luminarias y drenaje.

PROTECCIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE

Respecto al taponamiento de la red del alcantarillado sanitario, el Ayuntamiento detectó obstrucciones severas provocadas por acumulación de escombros, llantas y escurrimiento de arena proveniente de obras residenciales inconclusas.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los montones de arena es que nosotros vamos, lo recogemos y le damos un vale por los costales que sacamos, y ese vale lo puede cobrar el día que quiera”, precisó Gutiérrez Merino.

PREPARATIVOS Y SORPRESAS MUNICIPALES

Para concluir, el Munícipe anticipó que el Ayuntamiento prepara sorpresas para las celebraciones patrias del 15 de septiembre y adelantó que formalizaron trámites para buscar la obtención de un récord Guinness representativo para la localidad.

Las personas interesadas en solicitar la recolección preventiva de materiales o reportar fallas en servicios públicos pueden comunicarse a las líneas telefónicas de Servicios Primarios o Atención Ciudadana de Ramos Arizpe.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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