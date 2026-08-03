Ramos Arizpe: Ruta Estudiantil Gratuita se consolida a un año de iniciar operaciones

RAMOS ARIZPE, COAH.- A unos días de cumplir su primer año de operación, la Ruta Estudiantil Gratuita se ha consolidado como uno de los programas de mayor impacto social en Ramos Arizpe, al ofrecer transporte sin costo que facilita el acceso a centros educativos, laborales y de servicios para miles de ciudadanos. Impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el programa ha permitido reducir el gasto en transporte para las familias, además de garantizar traslados seguros y accesibles para estudiantes y otros usuarios que diariamente utilizan este servicio.

Actualmente, las seis unidades que integran la Ruta Estudiantil Gratuita recorren alrededor de 40 mil kilómetros cada mes, reflejando el alcance y la demanda del programa, así como el esfuerzo del Gobierno Municipal para mantener un servicio eficiente y cercano a la ciudadanía. “Desde el primer día nos propusimos que ningún joven dejara de estudiar por falta de transporte. Hoy, a casi un año de haber iniciado este proyecto, vemos que la Ruta Estudiantil se ha convertido en una herramienta que abre oportunidades, apoya la economía familiar y facilita la movilidad de miles de personas todos los días”, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Aunque fue diseñada para atender principalmente a estudiantes, la ruta también brinda servicio a trabajadores, adultos mayores y ciudadanos que requieren desplazarse entre distintos sectores del municipio, ampliando así su impacto social. El Gobierno Municipal señaló que este esquema continúa fortaleciéndose como un referente en Coahuila al ofrecer un servicio gratuito, moderno y accesible, contribuyendo a que el costo del transporte deje de ser una limitante para acceder a la educación, el empleo y otros servicios.