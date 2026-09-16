Ponen ‘Los Dos Carnales’ ritmo al Grito de Independencia en Ramos Arizpe

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    Ponen ‘Los Dos Carnales’ ritmo al Grito de Independencia en Ramos Arizpe
    ‘Los Dos Carnales’ fueron los encargados de amenizar la celebración con su música norteña. CORTESÍA

Habitantes de Ramos Arizpe y visitantes de otros municipios participaron en los festejos patrios

Más de 30 mil ramosarizpenses y visitantes de otros municipios de la región se reunieron la noche de este martes en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para celebrar el Grito de Independencia al ritmo de la música de “Los Dos Carnales”.

Con su característico estilo norteño, la agrupación originaria de San Pedro de las Colonias fue la encargada de amenizar la celebración con algunos de los temas que forman parte de su repertorio, entre ellos “El Envidioso”, “Vida Ventajosa”, “Cabrón y Vago”, “El Borracho” y “La Pregunta del Millón”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reune-ramos-arizpe-a-mas-de-30-mil-personas-por-el-grito-de-independencia-AG23523399

Durante el espectáculo, familias, jóvenes y visitantes cantaron y bailaron en la Plaza Principal, donde se concentró la celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

$!El concierto cerró una noche de celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
El concierto cerró una noche de celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. CORTESÍA

A nombre de las y los habitantes de Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó un reconocimiento a “Los Dos Carnales” por su participación en las fiestas patrias de este municipio.

La presentación de la agrupación cerró una noche de celebración en el corazón de Ramos Arizpe, en la que la música, el baile y la convivencia familiar acompañaron los festejos patrios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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