Ponen ‘Los Dos Carnales’ ritmo al Grito de Independencia en Ramos Arizpe
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Habitantes de Ramos Arizpe y visitantes de otros municipios participaron en los festejos patrios
Más de 30 mil ramosarizpenses y visitantes de otros municipios de la región se reunieron la noche de este martes en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para celebrar el Grito de Independencia al ritmo de la música de “Los Dos Carnales”.
Con su característico estilo norteño, la agrupación originaria de San Pedro de las Colonias fue la encargada de amenizar la celebración con algunos de los temas que forman parte de su repertorio, entre ellos “El Envidioso”, “Vida Ventajosa”, “Cabrón y Vago”, “El Borracho” y “La Pregunta del Millón”.
Durante el espectáculo, familias, jóvenes y visitantes cantaron y bailaron en la Plaza Principal, donde se concentró la celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.
A nombre de las y los habitantes de Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó un reconocimiento a “Los Dos Carnales” por su participación en las fiestas patrias de este municipio.
La presentación de la agrupación cerró una noche de celebración en el corazón de Ramos Arizpe, en la que la música, el baile y la convivencia familiar acompañaron los festejos patrios.