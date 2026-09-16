Ponen ‘Los Dos Carnales’ ritmo al Grito de Independencia en Ramos Arizpe

Más de 30 mil ramosarizpenses y visitantes de otros municipios de la región se reunieron la noche de este martes en la Plaza Principal de Ramos Arizpe para celebrar el Grito de Independencia al ritmo de la música de “Los Dos Carnales”.

Con su característico estilo norteño, la agrupación originaria de San Pedro de las Colonias fue la encargada de amenizar la celebración con algunos de los temas que forman parte de su repertorio, entre ellos “El Envidioso”, “Vida Ventajosa”, “Cabrón y Vago”, “El Borracho” y “La Pregunta del Millón”.