Por llegada de frente frío 31, recorren horario de entrada en escuelas de nivel Básico en la Región Sureste de Coahuila

Coahuila
/ 25 enero 2026
    Por llegada de frente frío 31, recorren horario de entrada en escuelas de nivel Básico en la Región Sureste de Coahuila
    La Secretaría de Educación de Coahuila suspendió clases presenciales en tres regiones del estado ante el ingreso de una masa de aire polar. FOTO: VANGUARDIA

La Secretaría de Educación de Coahuila determinó suspender clases presenciales en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto

La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) informó que, con base en los reportes emitidos por las autoridades de Protección Civil, se determinó aplicar medidas preventivas ante la llegada de una nueva masa de aire polar que impactará a diversas regiones del estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, el lunes 26 de enero de 2026 se suspenderán las clases presenciales en todos los niveles educativos en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, debido a las bajas temperaturas y a los riesgos que estas condiciones climáticas pueden representar.

AJUSTAN HORARIOS EN LAGUNA Y SURESTE

Para las regiones Laguna y Sureste, la Secretaría de Educación anunció que, en la misma fecha, se aplicará un ajuste en el horario de entrada a clases presenciales. En los niveles de Primaria y Secundaria, el ingreso se recorrerá a las 09:00 horas, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas.

La dependencia subrayó que estas disposiciones tienen como objetivo principal salvaguardar el bienestar físico del alumnado, así como de madres y padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo que forma parte de los centros educativos.

ESCUELAS PARTICULARES Y RECOMENDACIÓN

En el caso de las instituciones educativas particulares, se informó que podrán aplicar sus propios criterios, siempre manteniendo una comunicación cercana y oportuna con alumnos y padres de familia para definir las acciones a seguir.

Finalmente, la Secretaría de Educación de Coahuila exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las recomendaciones que se difunden a través de los canales del Gobierno del Estado y de Protección Civil, a fin de prevenir riesgos y proteger la salud de la población escolar.

Temas


Clases Presenciales
Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu Coahuila

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

