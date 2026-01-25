Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

Ante el inminente arribo de una masa de aire polar al estado, la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu), anunció medidas preventivas para proteger la integridad de la comunidad escolar. Para este lunes 26 de enero, se ha decretado la suspensión total de clases presenciales en tres regiones de la entidad, mientras que en el resto del estado se aplicarán ajustes de horario.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades educativas, la decisión se tomó con base en los pronósticos de Protección Civil, que advierten sobre riesgos meteorológicos significativos para el inicio de la semana.

La dependencia estatal detalló que la medida se divide según el impacto del frente frío en las distintas zonas geográficas:

Suspensión total: En las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, las clases presenciales quedan suspendidas para todos los niveles educativos.

Horario de entrada recorrido: En las regiones Laguna y Sureste, los niveles de primaria y secundaria iniciarán actividades a las 09:00 horas.

Respecto a los planteles privados, la Secretaría de Educación informó que estos tendrán la facultad de aplicar sus propios criterios, manteniendo una comunicación directa con los padres de familia y alumnos para definir sus actividades.

El objetivo primordial de estas disposiciones es salvaguardar la salud física de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales y el portal web del Gobierno del Estado de Coahuila y Protección Civil para cualquier actualización sobre el pronóstico del tiempo.