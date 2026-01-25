Atendió PC de Saltillo 16 reportes de árboles caídos y prevención de riesgos tras ráfagas de viento

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 enero 2026
    Atendió PC de Saltillo 16 reportes de árboles caídos y prevención de riesgos tras ráfagas de viento
    Personal de Protección Civil de Saltillo atendió diversos reportes por caída de árboles y postes tras las ráfagas de viento registradas durante el fin de semana. FOTO: CORTESÍA

Las fuertes rachas de viento asociadas al frente frío número 30 provocaron afectaciones en varias colonias de la capital coahuilense, sin que se reportaran personas lesionadas

La Dirección de Protección Civil del municipio de Saltillo recibió 16 reportes por prevención de riesgos, así como por árboles y postes caídos, durante las ráfagas de viento que se registraron este sábado en la capital de Coahuila.

Fue durante todo el sábado y, especialmente, en la madrugada del domingo, cuando Saltillo vivió la entrada del frente frío número 30, el cual trajo a su paso ráfagas de viento que alcanzaron en algunas zonas los 50 km/h.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y Ramos Arizpe refuerzan alertas ante bajas temperaturas y habilitan refugios

Durante los recorridos de atención a los reportes, la Dirección informó que fueron atendidos cinco casos de caída de árboles y ramas en las colonias Nogales, Arboledas, Villa Universidad, González Cepeda y Lomas de Lourdes.

Además, la dependencia realizó el retiro de postes y árboles de gran tamaño que amenazaban con caer sobre viviendas vecinas en las colonias Mesa de Lourdes, Centro, Santiago, 26 de Marzo, Otilio González y Bonanza.

Algunos de estos reportes se canalizaron a la unidad de atención de la Comisión Federal de Electricidad, en los casos en que las caídas provocaron la suspensión del servicio de energía eléctrica.

Asimismo, la Dirección atendió dos reportes, sin personas lesionadas, de estructuras que presentaron fallas y cayeron sobre techos de viviendas, en las colonias Monte Verde Residencial y Morita.

Aunque en Saltillo no se prevén temperaturas tan bajas como en otras regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, las ráfagas de viento continuarán hasta este lunes, con velocidades de hasta 37 kilómetros por hora.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Frente Frío
Invierno

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Protección Civil
ayuntamiento de saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes