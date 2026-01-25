Atendió PC de Saltillo 16 reportes de árboles caídos y prevención de riesgos tras ráfagas de viento

La Dirección de Protección Civil del municipio de Saltillo recibió 16 reportes por prevención de riesgos, así como por árboles y postes caídos, durante las ráfagas de viento que se registraron este sábado en la capital de Coahuila.

Fue durante todo el sábado y, especialmente, en la madrugada del domingo, cuando Saltillo vivió la entrada del frente frío número 30, el cual trajo a su paso ráfagas de viento que alcanzaron en algunas zonas los 50 km/h.

Durante los recorridos de atención a los reportes, la Dirección informó que fueron atendidos cinco casos de caída de árboles y ramas en las colonias Nogales, Arboledas, Villa Universidad, González Cepeda y Lomas de Lourdes.

Además, la dependencia realizó el retiro de postes y árboles de gran tamaño que amenazaban con caer sobre viviendas vecinas en las colonias Mesa de Lourdes, Centro, Santiago, 26 de Marzo, Otilio González y Bonanza.

Algunos de estos reportes se canalizaron a la unidad de atención de la Comisión Federal de Electricidad, en los casos en que las caídas provocaron la suspensión del servicio de energía eléctrica.

Asimismo, la Dirección atendió dos reportes, sin personas lesionadas, de estructuras que presentaron fallas y cayeron sobre techos de viviendas, en las colonias Monte Verde Residencial y Morita.

Aunque en Saltillo no se prevén temperaturas tan bajas como en otras regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, las ráfagas de viento continuarán hasta este lunes, con velocidades de hasta 37 kilómetros por hora.