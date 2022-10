Un menor tiempo y gasto, mayor agilidad y transparencia, así como consultas vía electrónica serán los principales beneficios del nuevo Sistema de Justicia Laboral, a ponerse en marcha mañana lunes con la apertura de seis Centros de Conciliación y el mismo número de Tribunales Laborales.

Los Centros de Conciliación Laboral dependerán del Gobierno de Estado a través de la Secretaría del Trabajo, funcionarán de lunes a viernes, y sustituirán a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasan sólo a una etapa de continuación de los 27 mil procesos que tienen pendientes por resolver.

Los Tribunales Laborales, nuevos en su tipo, dependerán del Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia, también tendrán seis sedes, funcionarán de manera paralela con los centros, en la mayoría de los casos en instalaciones compartidas o cercanas.

Al desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que seguirán funcionando por un período estimado de cuatro años sólo resolviendo los casos que aún están pendientes; los trabajadores y patrones tienen como primera instancia para dirimir sus controversias los Centros de Conciliación.

CONCILIACIÓN, PRIMERA INSTANCIA

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, al trabajador y patrón se les entregará una carta de no conciliación; el trabajador tendrá el derecho de presentar una demanda ante el Tribunal, el cual resolverá su asunto en menos de un año, y no quedará en suspenso como ahora en las Juntas, que no tiene un tiempo definido de duración.

De acuerdo con Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo, las ventajas del nuevo Sistema de Justicia Laboral es que ni trabajadores ni patrones, en el caso de la primera instancia, que son los centros, requerirán de un abogado, si no lo desean; pueden recurrir y conciliar sobre lo que corresponde al trabajador y terminar la relación.

Además, los Centros de Conciliación tendrán mayor transparencia y agilidad en los procesos, y deberán resolver la situación en menos de 45 días; si en ese tiempo no hay un acuerdo, se entrega la carta de no conciliación, y por el contrario, si hay acuerdo, se firma para lo que proceda respecto a la Ley Federal del Trabajo.

Tanto Centros como Tribunales tendrán sedes en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Piedras Negras y Ciudad Acuña abarcando así las cinco regiones del estado, y en el caso de la Norte, con dos espacios por las grandes distancias que se deben recorrer.

PASOS PARA INICIAR UNA CONCILIACIÓN

1.- Acudir a un centro, un conciliador elaborará su solicitud de conciliación.

2.- Se realiza la admisión de la solicitud y se incluye en el sistema.

3.- Se asigna buzón electrónico para consulta de notificaciones y avances.

4.- En 15 días posteriores al ingreso se notifica a las partes y se realiza la primera conciliación.

5.- En menos de 45 días termina el proceso con un acuerdo entre las partes o bien una carta de no acuerdo para dejar a salvo los derechos y poder hacer una demanda.

SELECCIÓN DE JUECES Y CONCILIADORES

Los Centros eligieron a sus conciliadores mediante un proceso abierto que incluyó exámenes de conocimiento y psicométricos además de recibir capacitación y certificación especializada, habrá equidad de género y por primera vez Servicio Profesional de Carrera.

Los jueces, de igual manera, pasaron un riguroso proceso de selección que incluyó primero trabajos de ensayo, capacitación y exámenes de oposición, y la definición de los 13 jueces que estarán en activo se dio mediante equidad de género.

Los Centros de Conciliación esperan recibir al año más de 100 mil asuntos diversos por conflictos entre trabajadores y patrones, así como, sin embargo el universo representa más de 800 mil coahuilenses dados de alta ante el Seguro Social.

Los tribunales esperan recibir alrededor de 10 mil demandas anuales, de acuerdo con números obtenidos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los asuntos que se resolvían por esta vía.

“Los Tribunales Laborales tendrán en su organigrama un juez, tres secretarios por cada juez, notificadores y personal administrativo, además de otro personal de apoyo. Habrá 13 jueces, 21 secretarios y 27 notificadores, más el personal administrativo y de apoyo”, explicó Miguel Mery, presidente del Poder Judicial de Coahuila.

IMPACTO DE 100 MDP

La implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral representará un impacto de más de 100 millones de pesos para las arcas coahuilenses. Los tribunales laborales requieren de un presupuesto de 50 millones de pesos para operar en un año.

Los Centros de Conciliación necesitarán de un poco más de 50 millones de pesos anuales, sin embargo, a la par, la Secretaría del Trabajo deberá mantener en funcionamiento las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aunque con un poco menos de personal, pero con un gasto similar que en el 2022 es decir 51 millones de pesos, de los cuales 45.1 millones son por concepto de nómina.

“En números cerrados, el Poder Judicial tiene un presupuesto de 950 millones de pesos anuales, es el mismo presupuesto que hemos tenido en los últimos tres años. Los 50 millones de pesos significan un aumento importante, el cual no podemos tomar de nuestros propios recursos, sino debe ser una disposición presupuestal”, señaló Mery Ayup.

“No se les da a los estados los recursos necesarios para una implementación profesional, ejecutiva y altura, a los estados como Coahuila que tiene muchos años sin tener una huelga, porque hay un equilibrio y una paz laboral generada desde los tribunales locales. En Acuña, por ejemplo, tiene más de 8 mil conflictos que se resuelven por acuerdo conciliatorio”, señaló Mery.

HUELGAS EN COMPETENCIA FEDERAL

Las huelgas de las empresas se verán ahora por los Centros de Conciliación y Registro Laboral Federal, de los cuales sólo funcionarán dos en Coahuila, uno en Torreón y otro más en Saltillo, ambos dependientes del Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El nuevo sistema, dijo Mery, es más ejecutivo y cercano a la gente, pero además cierra brecha en la corrupción, cuida al sector laboral y al mismo tiempo equilibra con el sector productivo.

Nazira Zogbi dijo que “hay grandes retos y grandes expectativas. Esperamos que con este nuevo modelo, al iniciar con carga cero, podamos dar cumplimiento cabal a la Ley como principal objetivo, también generar un diálogo social permanente con los empleadores y los representantes de los trabajadores”.

Todos los elementos del Sistema de Justicia Laboral “será vital para continúe la estabilidad laboral que prevalece en Coahuila. La Justicia Laboral se construye todos los días, y lo comentaba hace unos días el gobernador Miguel Riquelme, que siempre tratamos de resolver los conflictos mediante el diálogo”, señaló.

