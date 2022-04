Premia a abogada saltillense el Foro Jurídico de México

La abogada saltillense Dora Alicia Martínez Valero recibió en el mes de marzo el reconocimiento como “Abogada Influyente” por parte del Foro Jurídico, junto con otras mujeres mexicanas dedicas al derecho.

El premio se entregó en el mes de marzo de parte de esta organización de abogados litigantes con sede en la Ciudad de México y fue un reconocimiento para las mujeres involucradas en el derecho en sus diferentes áreas.

En el mes de diciembre de 2021 le fue anunciado a Dora Alicia Martínez Valero que había sido nominada y en enero de 2022 le avisaron sobre su triunfo en la postulación, por lo cual asistió a una ceremonia de premiación del Foro Jurídico para obtener su reconocimiento.

“Para mí es un gran orgullo que me hayan hecho el reconocimiento, porque hay detrás años de mucho esfuerzo, de trabajo, pero también estoy agradecida con el Foro Jurídico y con todas aquellas personas que un modo u otro han impulsado mi carrera profesional”, señaló Martínez Valero.

Recordó que a lo largo de su carrera ha tenido extraordinarios jefes, y su profesión le ha permitido servir a la ciudadanía como diputada federal por Coahuila, así como en cargos públicos y también en la iniciativa privada.

“No me lo esperaba. Es un alto honor este reconocimiento. Me hace voltear a ver y darme cuenta que hay mucha gente que en mi trayectoria profesional me ha permitido crecer, desarrollarme y aportar todas mis capacidades para que el sistema jurídico mexicano sea mejor”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Tuvimos la mejor Semana Santa en cinco años para Saltillo: OCV

EN ASESORÍAS

Actualmente Martínez Valero es directora de Asuntos Electorales en el Grupo Televisa y se encarga de la relación con los organismos electorales y ver la parte del acceso de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión.

“La diputación federal me dejó mucho contacto y cercanía con la gente. Fui directora del Subsemun en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy que estamos viviendo una situación de mucha inseguridad volteo atrás y creo que ese tipo de programas hacían mucho bien, porque permitían a los municipios tener una cantidad de dinero enfocada en específico para la seguridad”, explicó.

Martínez Valero es considerada una especialista en el área electoral, en su trayectoria también está haber sido representante de partido político ante el Consejo General Instituto Nacional Electoral y ante el desaparecido IFE.

“He visto la vida electoral desde distintas ópticas, como el área partidista y ahora desde la iniciativa privada y la libertad de expresión, para que existan elecciones y un voto más informado”, dijo.

EXPERTA ELECOTRAL

Sobre el modelo electoral, señaló a título personal, que es restrictivo porque limita la libertad periodística y de acceso la información para los ciudadanos.

“Me tocó aprobar el modelo, era legisladora federal en 2007, y ahora que estoy del otro lado me doy cuenta que el modelo es restrictivo. Lo digo a título personal, pero también lo han dicho organismos internacionales como la OEA.

“Cada vez que la OEA hace una observación electoral a México incluye esta parte. Lo hizo en el 2007, en el 2018 y ahora en 2021, que habría que cambiar el modelo para que sea más flexible y que permita mayor libertad y discusión y no uno que impone sanciones tanto a concesionarios como a los periodistas”, señaló.