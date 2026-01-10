Urgen investigadores de la UAdeC acelerar la transición energética

La transición hacia tecnologías de generación de energía renovable permitiría reducir hasta en un 40 por ciento el costo de producir electricidad en México, según expuso el doctor Alejandro Dávila Flores, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con el especialista en entrevista para VANGUARDIA, la actual estructura de generación eléctrica del País depende en exceso de los combustibles fósiles, lo cual genera costos elevados, altas emisiones de gases contaminantes y una vulnerabilidad ante los precios internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila llevará a Madrid la promoción turística de su Región Centro

“Si las tecnologías de generación más contaminantes y costosas, como son la generación en plantas termoeléctricas convencionales, se reemplazan por plantas de energías renovables, en particular solares y eólicas, se obtienen beneficios muy importantes para el País.

Particularmente el precio de costo de generar un kilowatt hora, tendría una reducción cercana al 40 por ciento, porque el precio de costo para generar un kilowatt/hora en las termoeléctricas convencionales es mucho más elevado”, afirmó el investigador.

Dávila Flores detalló que mientras generar un kilowatt en una planta termoeléctrica convencional tiene un costo de 2 pesos con 14 centavos, hacerlo mediante energía eólica cuesta 32 centavos y con tecnología solar apenas 28 centavos.

“Estamos hablando de un diferencial de 8 a 1. En el caso del carbón, el kilowatt hora generado en promedio son 92 centavos. Ese cambio en la matriz de generación tendría un abatimiento de casi el 40 por ciento en el precio de costo”, explicó el catedrático.

REEMPLAZAR TECNOLOGÍAS VIEJAS PERMITIRÁ UN AHORRO MILLONARIO

El estudio realizado por los investigadores de la UAdeC, Alejandro Dávila Flores y Reynier Rodriguez Socarrás publicado este 2026 en la Revista de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, señala que las plantas termoeléctricas que usan combustóleo y diésel, así como las carboeléctricas, representan las tecnologías más costosas y contaminantes.

Sustituir estas plantas por energías limpias generaría ahorros significativos en el gasto federal destinado a la compra de insumos energéticos tanto nacionales como extranjeros.

“En el caso del mercado doméstico, estamos hablando de que se compran cerca de 60 mil millones de pesos al año en combustibles para generar electricidad, y los importados son aún mayores, cerca de 64 mil millones”, expuso Dávila Flores.

TE PUEDE INTERESAR: Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Además del beneficio económico, el investigador señaló que la transición energética provocaría una caída drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero, pasando de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente a solo 40 mil toneladas.

“Ese solo cambio permitiría alcanzar la meta, el compromiso que hizo México en la COP para reducir en un 35 por ciento las emisiones totales con respecto a las emisiones del año base”, afirmó el especialista en economía.

MÉXICO PRESENTA ALTA DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES IMPORTADOS

La investigación advierte que México es actualmente insuficiente en el abasto de energía primaria en un 30 por ciento, mientras que en energía secundaria, como gasolinas, diésel y gas, se importa prácticamente la mitad del consumo.

Esta dependencia hace que la economía nacional sea altamente sensible a los cambios en los precios internacionales del petróleo, lo cual termina impactando en el costo final de la electricidad y en los productos manufacturados.

“Cuando el precio del petróleo sube un peso, eso genera un aumento de 45 centavos en el precio de la electricidad. Si cambiara la matriz, el impacto sería únicamente de 3 centavos”, señaló el investigador.

Asimismo, comentó que la volatilidad del gas natural es un factor de riesgo, ya que más del 70 por ciento del gas utilizado en las plantas de ciclo combinado es importado y su precio se ha duplicado en años recientes.

“El millón de BTU de gas natural lo hemos estado comprando en los últimos años a un promedio de más de tres dólares y ahorita ya está en precios de seis o siete dólares”, expuso el doctor durante la entrevista.

PROYECTOS EN DERRAMADERO VAN EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

Al ser cuestionado sobre los recientes anuncios de inversión en la región de Saltillo, el doctor Dávila Flores consideró que los parques eólicos y fotovoltaicos proyectados para la zona industrial de Derramadero son un avance necesario.

“Van en la buena dirección, pero digamos tenemos que apurar el paso y el frenón que tuvimos como resultado de la contrarreforma energética en la administración pasada ha sido muy costoso”, comentó el especialista.

Agregó que además de los proyectos en Derramadero, las plantas solares anunciadas para los municipios de Nava y la Región Carbonífera en el norte del estado de Coahuila ayudan a fortalecer la oferta de generación limpia.

“Todo esto hay que acelerarlo. Lo mismo la descarbonización del transporte, pues eso requiere avanzar rápido, en particular en las zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes”, señaló el investigador respecto a la movilidad en Saltillo.