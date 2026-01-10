$!¿Hay algo peor que un juez del nuevo Poder Judicial?

¿Les platico? ¡Arre!

Ayer fue detenido en el aeropuerto de Monterrey, el director general del periódico Vanguardia.

La noticia corrió como reguero de pólvora en medios formales de comunicación, pero fue distorsionada por activistas de pacotilla como Daniel Hinojosa, de todos, el más descarado.

Lo hizo en los chats que él mismo arma para auto promoverse en busca de que le tiren un hueso político.

Fue tan burdo, que familiares de Armando Castilla Galindo le reclamaron en todos los tonos su proceder, por ostentarse como si fuera juez, en un caso que tiene todos los visos de persecución política que atenta contra la libertad de expresión, de acuerdo a un comunicado oficial de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, con sede en Miami, Florida.