Saltillo: cooperan vecinos para limpiar y advertir por basura en faldas de Sierra de Zapalinamé

Vecinos de la colonia Lomas Verdes, al suroriente de Saltillo, se organizaron para limpiar un predio y colocar un letrero de advertencia para frenar a quienes utilizan la zona como basurero clandestino. La problemática se concentra principalmente en la prolongación Camino del 4, en el cruce con las calles Sierra de Tepehuanes, Sierra de Minas y Sierra de Casitas, donde los colonos aseguran que tres o cuatro veces por semana se depositan escombros, muebles y restos de animales. TE PUEDE INTERESAR: Posponen Ruta Recreativa ‘Por amor a Saltillo’ por bajas temperaturas “Al ver la falta de interés por parte de las autoridades, porque ya se estuvieron gestionando varias veces letreros de no tirar basura, pues nosotros los vecinos nos dimos a la tarea de mandar a hacer uno, el cual pues ya está instalado”, comentó una vecina del sector que prefirió el anonimato.

El letrero, que representa una inversión ciudadana de 2 mil 600 pesos, fue instalado hace apenas una semana y advierte sobre multas que pueden alcanzar los 45 mil pesos, una cifra que los propios habitantes investigaron ante la Dirección de Ecología Municipal. Un recorrido realizado por VANGUARDIA este jueves, constató que en el sitio se acumulan residuos como excusados de cerámica, ropa, llantas, sillones y plásticos diversos.

Esto a pesar de estar en las faldas de la Sierra de Zapalinamé y de formar parte del Parque Bicentenario. Este medio reportó el año pasado que el predio fue deforestado con la intención de venderse, por lo que vecinos realizaron la reforestación del sitio. A pesar de haberse organizado alrededor de 40 habitantes, los vecinos señalaron que en la práctica son pocos los que se involucran en las tareas físicas de mantenimiento.

“Con lo de la limpieza solamente anduvimos dos personas porque también se desaniman ellos, o sea ya hemos limpiado en otras ocasiones y al poco tiempo ya está igual. Pero por lo menos esta semana ya no ha venido nadie a tirar basura desde que está ese letrero”, afirmó la entrevistada. ‘SON LOS MISMOS VECINOS LOS QUE ARROJAN LA BASURA’ La ciudadana expuso que la situación en el arroyo cercano es crítica, debido a que algunos vecinos de la misma colonia tiran muebles y basura de manera directa al cauce.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Aquí Andamos’ fortalece imagen urbana y calidad de vida en Saltillo “Vino Ecología con el ingeniero Paco Torres a finales de octubre e hicieron una limpieza profunda, donde sacaron sillones, camas, un chorro de muebles y cosas. Ahorita ya está igual y son los mismos vecinos”, expuso. Respecto a la labor de las autoridades, los colonos destacaron la atención que ha brindado Torres, de la Dirección de Ecología, aunque reconocieron que es difícil para las cuadrillas municipales mantener limpio el sitio si la propia comunidad vuelve a ensuciar a los pocos días.

Además de la limpieza, un pequeño grupo de habitantes se dedica a regar los árboles del sector tres veces por semana, especialmente los sábados, domingos, martes y jueves, con el fin de preservar las áreas verdes que forman parte del proyecto original del Parque Bicentenario. La preocupación de los habitantes no es solo ambiental, sino también de seguridad, debido a que el descuido de los terrenos y el arroyo facilita que personas utilicen la zona para esconderse, reportando incluso presencia policial en horas de la madrugada.