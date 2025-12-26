Prenden fuego a auto durante Navidad en Parras; cámaras captan a motociclistas (video)

    El automóvil Volkswagen resultó con daños en la carrocería tras el incendio registrado en la colonia Vidriería. FOTO: PEDRO PESINA

El ataque ocurrió de madrugada en la colonia Vidriería; el vehículo estaba estacionado y vecinos lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran

Un incendio de vehículo se registró alrededor de las 03:10 horas de ayer jueves 25 de diciembre sobre la calle Ingeniero Federico Cárdenas, en la colonia Vidriería de Parras, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos; sin embargo, a su arribo, el fuego ya había sido controlado por los propios propietarios del automóvil, con el apoyo de vecinos del sector, quienes actuaron de manera inmediata para evitar que las llamas se propagaran.

El siniestro dejó daños visibles en la carrocería y la pintura del costado izquierdo de un automóvil Volkswagen tipo Clásico, color rojo, con placas del estado de Coahuila, el cual se encontraba estacionado en la vía pública. Elementos de Bomberos realizaron una revisión preventiva de la unidad para descartar riesgos posteriores.

Por su parte, oficiales de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y, tras revisar cámaras de videovigilancia cercanas, detectaron que alrededor de las 03:05 horas dos jóvenes a bordo de una motocicleta, quienes minutos antes habían merodeado la zona, se aproximaron al vehículo.

$!El vehículo se encontraba estacionado sobre la vía pública cuando fue incendiado.
El vehículo se encontraba estacionado sobre la vía pública cuando fue incendiado. FOTO: PEDRO PESINA

De acuerdo con las imágenes, los sujetos rociaron el automóvil con un líquido que transportaban en una cubeta, presuntamente gasolina, para posteriormente prenderle fuego y huir con rumbo desconocido.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Será mediante la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público como se dé seguimiento a la investigación, a fin de dar con los presuntos responsables y que estos se hagan cargo de los daños ocasionados al vehículo.

Parras de la Fuente

