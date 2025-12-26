Prenden fuego a auto durante Navidad en Parras; cámaras captan a motociclistas (video)

Un incendio de vehículo se registró alrededor de las 03:10 horas de ayer jueves 25 de diciembre sobre la calle Ingeniero Federico Cárdenas, en la colonia Vidriería de Parras, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos; sin embargo, a su arribo, el fuego ya había sido controlado por los propios propietarios del automóvil, con el apoyo de vecinos del sector, quienes actuaron de manera inmediata para evitar que las llamas se propagaran.

