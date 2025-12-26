Amagan con cuchillo a encargado y asaltan negocio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró en la colonia Ácoros Dos, en el municipio de Piedras Negras, tras el reporte de un asalto con violencia cometido en un negocio de venta de cerveza tipo Tecate Six, ubicado sobre la calle Cóbano.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el encargado del establecimiento, identificado como Luis Gerardo, de 60 años de edad, se encontraba atendiendo el negocio cuando un individuo ingresó al local. El sujeto fue descrito como de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.78 metros, quien vestía una sudadera color guindo y una gorra azul.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre se quita la vida en Piedras Negras; había salido del Cereso

Según el testimonio del afectado, el individuo tomó una botella de cerveza tipo caguama y se aproximó al mostrador. Una vez frente a la caja registradora, sacó un cuchillo con el que lo amenazó, exigiéndole el dinero en efectivo. Ante la negativa inicial del encargado, el presunto asaltante intentó lesionarlo, lo que generó una situación de alto riesgo dentro del establecimiento.

El propietario del negocio señaló que, al verse en peligro y en estado de shock, accedió a abrir la caja registradora. El agresor se apoderó de aproximadamente 4 mil pesos en efectivo y posteriormente huyó del lugar, dejando al encargado con crisis nerviosa, aunque sin lesiones físicas.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. La zona fue asegurada mientras se recababan los datos del incidente y se implementaba un operativo de búsqueda en los alrededores.

Como parte de la denuncia, el afectado proporcionó características adicionales del presunto responsable, entre ellas una cicatriz visible en el labio derecho, información que fue integrada a la carpeta de investigación para facilitar su localización.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman saldo blanco en Navidad en Coahuila

Horas más tarde, las autoridades informaron que una persona con características coincidentes fue asegurada por elementos policiacos y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se determinará su situación legal conforme al proceso correspondiente.

El caso quedó bajo investigación, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos y confirmar la responsabilidad del detenido en el asalto con violencia registrado en este sector de Piedras Negras.

(Con información de medios locales)