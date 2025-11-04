¡Prepárese! Se avecina frío intenso y fuertes vientos por el frente frío 12 en Coahuila

A partir de la madrugada del martes, el Frente Frío Número 12 generará un notable descenso de temperatura en las cinco regiones de Coahuila, principalmente en áreas serranas donde se prevén registros mínimos cercanos a los 0 °C. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que el fenómeno mantendrá un ambiente frío y vientos moderados durante gran parte de la semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el frente provoque temperaturas de entre 0 y 5 grados en zonas altas, acompañadas por vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones podrían generar caída de ramas, árboles y estructuras ligeras, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y asegurar objetos en exteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Tienen protección federal 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas

En la Región Norte, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 29 °C el martes, con ligera probabilidad de lluvia del 5 por ciento. La Región Carbonífera presentará condiciones similares, con mínimas de 12 °C y máximas de 31 °C. Para el Centro del estado, se prevé un ambiente templado durante el día, con cielos despejados y sin lluvias, alcanzando hasta 32 °C el jueves.

En la Región Laguna, el termómetro podría descender hasta los 9 °C por la mañana, manteniéndose estable durante los siguientes días. Mientras tanto, en la Región Sureste, que incluye a Saltillo y Ramos Arizpe, se pronostican mínimas de 9 °C y una probabilidad baja de lluvias aisladas.