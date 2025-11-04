¡Prepárese! Se avecina frío intenso y fuertes vientos por el frente frío 12 en Coahuila

Coahuila
/ 4 noviembre 2025
    ¡Prepárese! Se avecina frío intenso y fuertes vientos por el frente frío 12 en Coahuila
    Autoridades recomiendan abrigarse y evitar el uso de anafres dentro del hogar. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

Zonas serranas y municipios del norte y sureste registrarán temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados Celsius, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h

A partir de la madrugada del martes, el Frente Frío Número 12 generará un notable descenso de temperatura en las cinco regiones de Coahuila, principalmente en áreas serranas donde se prevén registros mínimos cercanos a los 0 °C. La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que el fenómeno mantendrá un ambiente frío y vientos moderados durante gran parte de la semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el frente provoque temperaturas de entre 0 y 5 grados en zonas altas, acompañadas por vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones podrían generar caída de ramas, árboles y estructuras ligeras, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y asegurar objetos en exteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Tienen protección federal 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas

En la Región Norte, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 29 °C el martes, con ligera probabilidad de lluvia del 5 por ciento. La Región Carbonífera presentará condiciones similares, con mínimas de 12 °C y máximas de 31 °C. Para el Centro del estado, se prevé un ambiente templado durante el día, con cielos despejados y sin lluvias, alcanzando hasta 32 °C el jueves.

En la Región Laguna, el termómetro podría descender hasta los 9 °C por la mañana, manteniéndose estable durante los siguientes días. Mientras tanto, en la Región Sureste, que incluye a Saltillo y Ramos Arizpe, se pronostican mínimas de 9 °C y una probabilidad baja de lluvias aisladas.

$!Personal de la Conagua monitorea el avance del Frente Frío 12 que provocará descenso de temperatura y fuertes vientos en Coahuila.
Personal de la Conagua monitorea el avance del Frente Frío 12 que provocará descenso de temperatura y fuertes vientos en Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Protección Civil recomendó abrigarse adecuadamente con varias capas de ropa, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como evitar el uso de anafres y braseros dentro del hogar para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Además, se pidió mantener los hogares aislados del frío y usar calentadores únicamente en espacios ventilados.

La dependencia estatal reiteró su llamado a mantenerse informados por canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911. Las autoridades continuarán con el monitoreo constante del sistema frontal y sus efectos en el territorio coahuilense.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

