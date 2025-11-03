Coahuila: Tienen protección federal 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas

Coahuila
/ 3 noviembre 2025
    Coahuila: Tienen protección federal 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas
    A nivel nacional se registran dos mil protocolos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. FOTO: CUARTOSCURO

Desde 2012, en Coahuila se solicita protección federal al menos una vez por año; en 2025 no se han registrado peticiones aún

36 defensores de los derechos humanos y 18 periodistas de Coahuila reciben protección federal a raíz de solicitudes que datan de 2012 y que, desde entonces, se recibe al menos una petición al año.

El homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, puso en relieve el tema de seguridad, luego de que autoridades confirmaran que el edil tenía protección a cargo de 14 agentes que lo cuidaban debido a amenazas que había recibido por su función y postura ante grupos del crimen organizado.

Los protocolos de protección no son exclusivos de funcionarios, sino que también se otorgan a activistas y periodistas.

Un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) arroja que, hasta septiembre, México ha girado dos mil órdenes de protección federal únicamente para estos dos gremios.

De ellos, en Coahuila reciben protección 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas que, en alguna medida, han visto amenazada su vida a raíz del desarrollo de sus profesiones. La proporción entre hombres y mujeres es mitad y mitad.

El protocolo consiste en rondines realizados por agentes de Guardia Nacional en el lugar donde viven, en la instalación de sistemas de seguridad, en vigilancia domiciliaria y también en el acompañamiento de escolta directa las 24 horas del día.

Según los datos, del total de personas beneficiarias de este mecanismo en Coahuila, 39 de ellas lo solicitaron a partir de 2012, y desde ahí cada año, a excepción del 2025 (que todavía no concluye), la entidad ha registrado por lo menos una solicitud.

Temas


Activistas
Derechos humanos
Periodismo

Localizaciones


Coahuila

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

