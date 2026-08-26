Presenta la Universidad Autónoma de Coahuila estados financieros auditados ante la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, participó en la entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de las Universidades Públicas Estatales, en un encuentro realizado ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En el acto participaron Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor superior de la Federación; representantes de los cinco consejos regionales de la ANUIES, y María del Rosario Orozco Caballero, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Pimentel Martínez señaló que la participación de la UAdeC en este ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la transparencia institucional y ofrecer certeza sobre el manejo de los recursos públicos asignados a la Universidad. El rector destacó que la presentación de los estados financieros y los informes de auditoría también permitió establecer un diálogo con legisladores y con el titular de la Auditoría Superior de la Federación para abordar las necesidades y prioridades de las universidades públicas de cara al próximo ejercicio presupuestal. UNIVERSIDADES PLANTEAN PRIORIDADES PARA EL PRÓXIMO PRESUPUESTO Durante el encuentro se expusieron las condiciones y requerimientos de las instituciones de educación Superior, con el objetivo de que las decisiones presupuestales consideren sus necesidades y, al mismo tiempo, se mantengan alineadas con las políticas educativas del Gobierno Federal.

Pimentel Martínez señaló que uno de los objetivos es garantizar condiciones que permitan a las universidades continuar ofreciendo una educación de calidad, además de fortalecer sus capacidades académicas y administrativas. Como parte del seguimiento, la UAdeC prevé una próxima reunión entre personal universitario y representantes de la Auditoría Superior de la Federación, con el propósito de mantener una coordinación permanente durante los procesos de revisión. El rector indicó que este trabajo permitirá dar continuidad a las auditorías y reforzar las medidas encaminadas al uso eficiente, responsable y transparente de los recursos que recibe la institución.