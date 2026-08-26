Arteaga refuerza acciones para mantener su distinción como Pueblo Mágico

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la reunión del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, acompañada por Melissa García Owen, directora de Pueblos Mágicos de Coahuila. La sesión dio seguimiento a la evaluación de la Secretaría de Turismo federal.

Durante el encuentro se presentaron propuestas sobre imagen urbana, identidad y promoción en coordinación con la ciudadanía e iniciativa privada. Esta estrategia se alinea al programa estatal “En Coahuila hay plan”, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Sánchez Flores destacó las obras realizadas para embellecer los espacios públicos y mantener la identidad local. Entre las acciones, resalta el programa de empleo temporal “Todas Embellecemos Arteaga”, conformado por mujeres dedicadas a la limpieza de la zona histórica.