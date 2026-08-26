Arteaga refuerza acciones para mantener su distinción como Pueblo Mágico

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    Arteaga refuerza acciones para mantener su distinción como Pueblo Mágico
    La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores destacó las acciones para preservar la identidad de Arteaga y fortalecer su atractivo turístico. MANUEL RODRÍGUEZ

El Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Arteaga revisó proyectos de imagen urbana, promoción turística y conservación del patrimonio

ARTEAGA, COAH.- La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la reunión del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, acompañada por Melissa García Owen, directora de Pueblos Mágicos de Coahuila. La sesión dio seguimiento a la evaluación de la Secretaría de Turismo federal.

Durante el encuentro se presentaron propuestas sobre imagen urbana, identidad y promoción en coordinación con la ciudadanía e iniciativa privada. Esta estrategia se alinea al programa estatal “En Coahuila hay plan”, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Sánchez Flores destacó las obras realizadas para embellecer los espacios públicos y mantener la identidad local. Entre las acciones, resalta el programa de empleo temporal “Todas Embellecemos Arteaga”, conformado por mujeres dedicadas a la limpieza de la zona histórica.

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$!Autoridades y ciudadanos analizaron acciones para fortalecer la imagen y promoción turística de Arteaga.
Autoridades y ciudadanos analizaron acciones para fortalecer la imagen y promoción turística de Arteaga. MANUEL RODRÍGUEZ

Asimismo, las autoridades instalaron señalización, nomenclaturas y arcos de bienvenida en diversos puntos.

En materia de patrimonio, los recursos recaudados en la Fiesta Patronal de San Isidro Labrador se destinaron a la restauración de la parroquia local.

“Con estos recursos fue posible realizar la pintura completa del exterior de la iglesia, adquirir una nueva campana y ejecutar otros trabajos de mantenimiento”, detalló el informe presentado sobre el inmueble catalogado como monumento histórico por el INAH.

La reunión también abordó la oferta turística de la región, que abarca atractivos como la Alameda Venustiano Carranza, el Museo de las Momias, Bosques de Monterreal y la Ruta Vinos & Dinos.

Finalmente, el comité coordinó los preparativos del próximo Festival de la Manzana y acordó mantener las sesiones de trabajo para dar continuidad a las campañas de promoción y proyectos urbanos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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