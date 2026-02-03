Presenta Manolo plan de fortalecimiento a economía y al empleo en Coahuila

Durante sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste se presentó el plan de fortalecimiento a la economía y al empleo que continúa en 2026 en la entidad coahuilense.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presidió la reunión en la que además se presentaron indicadores en seguridad y avances en obras de infraestructura sostenible.

“En la región Sureste instalamos el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional, donde en equipo con ciudadanos, organismos de la sociedad civil, empresarios y los tres órdenes de gobierno, revisamos los temas clave como seguridad, infraestructura, desarrollo económico y turismo, para seguir fortaleciendo el crecimiento económico y el empleo de esta y todas las regiones de Coahuila. Vamos pa’ delante cuidando lo más valioso que tenemos: nuestras familias”, expresó Manolo Jiménez.

En la parte de economía, se presentó el plan de fortalecimiento a la economía y al empleo que se viene desarrollando desde 2025, y que se continúa en este 2026.

El mandatario dijo que el programa nace de las diferencias que ha habido entre México y Estados Unidos en la parte comercial, por lo que en Coahuila se trabaja para fortalecer lo más posible la parte local, y se han llevado a cabo diferentes acciones.

“Tenemos una de las acciones más importantes que es la vinculación, y una gran alianza con las empresas de la región para que, en caso de que haya algunos ajustes en las empresas de la sureste, sobre todo en el ramo automotriz, pues de inmediato pueda haber enroques”, comentó.

Recordó que en días pasados se llevó a cabo la primera feria del empleo del año, en la que se ofertaron dos mil 800 plazas laborales en empresas de la Región Sureste.

Jiménez agregó que inversiones anunciadas en los últimos meses y que están por ponerse en operación, crearán una oferta de seis mil trabajos para 2026.

En seguridad, anunciaron operativos especiales ya en marcha en la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros y en la Saltillo-Monterrey, junto con la Guardia Nacional.

En proyectos de infraestructura, entre los del estado y en coordinación con la Federación, se tiene proyectada una inversión global por 45 mil millones de pesos.

Finalmente, se dio a conocer que el vuelo Saltillo-Ciudad de México, que inició en 2025, ya suma más de 24 mil pasajeros, además de que están por entrar en operaciones las rutas Saltillo-Guadalajara y Saltillo-Cancún. En tanto, se esperan vuelos con Aeroméxico y United para conectar a Saltillo con Estados Unidos.