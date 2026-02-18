Presentan bandera invertida en ceremonia por el 428 aniversario de Parras de la Fuente

/ 18 febrero 2026
    Presentan bandera invertida en ceremonia por el 428 aniversario de Parras de la Fuente
    Durante la ceremonia por el 428 aniversario de Parras, la escolta de la UPN portó la bandera nacional invertida frente a la Presidencia Municipal. PEDRO PESINA

Durante el acto cívico frente a la Presidencia Municipal, la escolta de una institución educativa portó el lábaro patrio invertido

PARRAS, COAH.- Durante la ceremonia cívica con motivo del 428 aniversario de la fundación de la ciudad, la escolta de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se presentó con la bandera de México colocada al revés, situación que generó sorpresa entre asistentes al evento realizado frente a la Presidencia Municipal.

El acto contó con la presencia de diversas autoridades municipales y representantes de la comunidad; sin embargo, no se reportó la asistencia de autoridades militares, quienes tradicionalmente participan en este tipo de conmemoraciones oficiales.

El uso correcto de los símbolos patrios está regulado por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la cual establece lineamientos específicos sobre su colocación, respeto y honores.

PODRÍA HABER SANCIONES

De acuerdo con la normativa, el uso indebido o irrespetuoso puede derivar en sanciones administrativas, que incluyen multas económicas.

En términos generales, la legislación contempla multas que pueden ir desde 250 hasta 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la falta, además de otras responsabilidades que pudieran determinar las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha informado si existirá algún procedimiento formal o llamado de atención hacia el plantel educativo por lo ocurrido.

El incidente se dio en el marco de una ceremonia destinada a exaltar la identidad y la historia de Parras, considerada una de las ciudades más antiguas del norte del país.

