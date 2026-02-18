Se normaliza servicio de recolección de basura en Saltillo tras diálogo entre Javier Díaz y trabajadores

Las unidades de recolección de basura en Saltillo salieron este miércoles con normalidad a cumplir su primer turno, luego del diálogo sostenido la tarde anterior entre el alcalde Javier Díaz González y el personal del área, en el que se acordaron acciones para atender sus inquietudes laborales y operativas.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar de primera mano los planteamientos de las y los trabajadores, quienes expusieron necesidades relacionadas con el parque vehicular y las condiciones del servicio. Tras la reunión, el edil se comprometió a reforzar la infraestructura del sistema de limpieza urbana.

Cabe mencionar que tras el paro de labores registrado el día de ayer, la basura se acumuló de manera notable, especialmente en la zona Centro de Saltillo, donde los montículos de desechos eran más visibles.

De acuerdo con información del Municipio, la mañana de este miércoles las cuadrillas de recolección iniciaron el operativo de limpieza en el primer cuadro de la ciudad, restableciendo gradualmente el servicio en la Zona Centro y en la ciudad de manera normal.