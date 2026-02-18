Se normaliza servicio de recolección de basura en Saltillo tras diálogo entre Javier Díaz y trabajadores
El alcalde se comprometió a adquirir ocho nuevas unidades este año y otras ocho en 2027 para fortalecer el servicio de limpieza en la capital
Las unidades de recolección de basura en Saltillo salieron este miércoles con normalidad a cumplir su primer turno, luego del diálogo sostenido la tarde anterior entre el alcalde Javier Díaz González y el personal del área, en el que se acordaron acciones para atender sus inquietudes laborales y operativas.
El encuentro tuvo como objetivo escuchar de primera mano los planteamientos de las y los trabajadores, quienes expusieron necesidades relacionadas con el parque vehicular y las condiciones del servicio. Tras la reunión, el edil se comprometió a reforzar la infraestructura del sistema de limpieza urbana.
Cabe mencionar que tras el paro de labores registrado el día de ayer, la basura se acumuló de manera notable, especialmente en la zona Centro de Saltillo, donde los montículos de desechos eran más visibles.
De acuerdo con información del Municipio, la mañana de este miércoles las cuadrillas de recolección iniciaron el operativo de limpieza en el primer cuadro de la ciudad, restableciendo gradualmente el servicio en la Zona Centro y en la ciudad de manera normal.
Como parte de los acuerdos, Javier Díaz anunció la adquisición de ocho nuevos camiones recolectores durante el presente año, así como la incorporación de una cantidad similar en 2027. Con ello, el Gobierno Municipal busca mejorar la cobertura, eficiencia y continuidad del servicio en los distintos sectores de la ciudad.
La normalización inmediata de las rutas permitió que este miércoles el servicio operara sin contratiempos, garantizando la recolección en los horarios habituales y evitando afectaciones a la ciudadanía.