Preservación de la Presa Palo Blanco, prioridad para el ecosistema en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tras el fallo judicial que garantiza la permanencia de la presa Palo Blanco, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó la relevancia estratégica de este cuerpo de agua para el equilibrio ecológico regional, señalando que su preservación es fundamental para la biodiversidad y el clima local.

“Es muy importante para la pesca, la naturaleza y la creación de un microclima que favorece las lluvias en la región”, afirmó el Edil, quien subrayó que, aunque no se utiliza para riego, la presa es un pulmón vital que debe ser protegido y mejorado para el beneficio de la comunidad.

Gutiérrez Merino adelantó que ya se planea realizar un desazolve integral si el nivel del agua desciende, con el fin de aumentar su capacidad. Además, buscarán permisos ante la Comisión Nacional del Agua para instalar un muelle, transformando el sitio en un espacio más funcional para el turismo sustentable y la pesca.

En este contexto de cuidado ambiental, el Alcalde endureció los requisitos para nuevos fraccionamientos, exigiendo que cuenten con pozos propios y sistemas de captación pluvial. “Para autorizar cualquier desarrollo, es indispensable que cumplan con aljibe, áreas verdes y suficiencia de agua mediante un pozo propio”, sentenció.

Asimismo, informó que para la donación de terrenos escolares ahora se exige que sean superficies totalmente planas. Los predios deben cumplir con medidas estrictas: 3 mil 500 m² para kínder, más de 5 mil 000 m² para Primaria y 8 mil 000 m² para Secundaria, evitando áreas con arroyos o cerros.

Respecto al abastecimiento de agua, el Munícipe anunció que, con apoyo estatal, se perforarán 2 nuevos pozos, uno de ellos en San José los Nuncios a 700 metros de profundidad. Con estas obras, se busca alcanzar la meta de 5 pozos positivos para la mancha urbana en la actual administración.

“El pozo de San José fue reparado en un tiempo récord de 4 días y medio, recuperando 20 litros que se perdían por fugas”, detalló el Alcalde, quien también espera que la incorporación del pozo en Mariano Morales aporte hasta 18 litros por segundo adicionales a la red.

Finalmente, anunció un viaje a Mercedes, EE. UU., para participar en su aniversario. Durante la visita, el Municipio recibirá una donación de equipo para bomberos que incluye trajes y mangueras, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia de Ramos Arizpe.