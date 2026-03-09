Frenan con amparo vaciado de la Presa Palo Blanco en Ramos Arizpe

La justicia federal otorgó un amparo a la asociación civil Amigos de Palo Blanco para evitar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realice la liberación de la compuerta de la presa, lo que habría provocado su vaciado total.

Fue durante el 2022 cuando la dependencia federal emitió una orden para desfogar el cuerpo de agua, ante lo cual el grupo de ciudadanos interpuso el recurso legal que finalmente fue resuelto a su favor el pasado fin de semana en Saltillo.

Alejandro Freire, integrante de la asociación, explicó que la resolución beneficia tanto a los usuarios recreativos como al ecosistema que se ha desarrollado en la zona de Ramos Arizpe y la región sureste de Coahuila.

“En el 2022 Conagua manda una orden de liberar la compuerta de la presa y nosotros, por medio de la asociación civil Amigos de Palo Blanco, hicimos un amparo para que no se realizara esa operación y salió a nuestro favor y a favor de toda la gente que es usuaria”, comentó.

Respecto a los motivos de la Conagua para intentar extinguir el cuerpo de agua, Freire señaló que desconocen la razón exacta, aunque estiman que podría tratarse de una intención de evitar inversiones en el mantenimiento del recinto.

“La verdad desconocemos por qué habían dado la indicación esa, vimos que les estaba generando problema porque la presa no tiene los estudios o no salieron a favor los estudios para que funcionara como tal y por eso deciden ellos quitarle el agua para evitar invertirle”, señaló.

El entrevistado aclaró que, aunque se trata de una zona federal, la administración y mantenimiento actual del nivel del agua corre a cargo de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS).

Dentro de los argumentos presentados ante el juez para obtener el amparo, se destacó que el sitio se ha convertido en un ecosistema que alberga diversas especies de animales y funciona como un espacio de esparcimiento familiar.

“Es una zona que ya hizo un microhábitat, que existen muchos tipos de animales y que es una zona de recreación también para las familias de la región”, afirmó.

BUSCAN NUEVOS ESTUDIOS E INVERSIÓN

Tras el fallo judicial, los integrantes de la asociación buscarán un acercamiento con las autoridades estatales y federales para determinar las necesidades reales de infraestructura y seguridad de la cortina.

Freire expuso que es necesario realizar nuevos estudios de capacidad de agua y evaluar si existen las fallas estructurales que la autoridad federal argumentó en su momento para intentar el cierre de la presa.

“Ahora lo que tenemos que hacer es acercarnos con las autoridades para ver si se le tiene que invertir dinero para que funcione correctamente la compuerta y hacerle nuevos estudios para ver qué capacidades tiene de agua”, expuso.

Aunque la Conagua señaló presuntas fallas, el representante de la asociación civil aseguró que el vertedero ha funcionado correctamente en diversas ocasiones durante las temporadas de lluvias intensas o huracanes.

“Todas las veces que se ha llenado ha sido funcional su vertedero. El año pasado el vertedero estuvo tirando agua y funcionó perfectamente, no se ve que tenga filtración de la compuerta”, señaló.

ÚNICA PRESA CON LOBINA NEGRA

La agrupación Amigos de Palo Blanco surgió en el año 2020 tras la inquietud de pescadores y defensores de la naturaleza por proteger la flora y fauna de la zona ante el acecho de la pesca ilegal y la caza con armas de aire.

El integrante del colectivo destacó que en ese año realizaron la siembra de 85 ejemplares adultos de lobina negra, así como de mojarras, con el fin de promover la pesca deportiva responsable en la región de Coahuila.

“Es la única presa que tenemos aquí cerquita que nos sirve para la pesca deportiva y es la única en el sureste de Coahuila que tiene la lobina negra”, explicó.

Además de las labores de siembra, la asociación realiza jornadas de recolección de basura y mantenimiento de los caminos de acceso, los cuales presentan dificultades para el tránsito de los visitantes.

“Invitamos a la gente a que se quiera sumar a todo lo que estamos haciendo para mejorar las condiciones de la presa”, concluyó.