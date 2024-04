Pretenden crear una Afore única estatal que no resolverá el problema de las pensiones: PAN Coahuila

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es el primer paso para constituir una Afore única estatal en el país con las desventajas que implica, pues ni siquiera, ni por asomo, resuelve el problema pensionario, ya que los recursos de que dispondría son insuficientes para ello, aseguró el diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez (PAN).

El proyecto es opaco e injusto, no van a expropiar, pero sí van a confiscar el dinero de los trabajadores e integrarán una bolsa con la venta de inmuebles del Fondo Nacional de Turismo, con recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, además de lo que salga de la desaparición de fideicomisos, entre otras fuentes de fondeo, indicó.

“No establece, la reforma, la garantía de que los interesados puedan reclamar y recuperar sus recursos, no se establece la fórmula para calcular con justicia las cantidades que podrán reclamar los trabajadores. Carlos Ramírez, expresidente de CONSAR, opina que se genera la falsa expectativa de que las personas se jubilarán en el corto plazo con el 100 por ciento de su salario, lo cual no será así con el sistema actual, ni con el reformado”.

“Lo que no habían dicho abiertamente, es que iban a tomar el dinero de los más vulnerables, desde quienes no saben, se murieron, los migrantes, los que tienen menos acceso al sistema. Para Ramírez llama la atención que en lugar de tomar el ahorro de adultos mayores, en su mayoría desinformado, no se haya realizado una campaña de información y programas para buscarlos o en caso de haber fallecido, localizar a sus familiares para entregarles el dinero que por derecho les corresponde”.

Se van a apropiar de una serie de recursos que atenderán el problema de pensiones por un mes, pero solo se trata de una medida electoral, de manera que la medida es inequitativa e injusta y compromete fiscalmente al sistema a corto y mediano plazo, expresó.

“Muchos especialistas apuntan a que se trata de una medida electoral y engañosa, donde primero harán creer a todos que gozarán de pensiones al 100 por ciento, y pasadas las elecciones les dirán que siempre no, que no entendieron la reforma, que ellos la explicaron bien, que la oposición confundió a la gente y que la reforma dependía de otras reformas a realizar en el futuro o que depende de que existan recursos suficientes del Fondo y obviamente no los habrá”.

El diputado Antonio Attolini Murra (Morena) desestimó los argumentos de Aguado Gómez y señaló que yodo trabajador tiene el derecho de reclamar lo que ya es suyo, y pidió que las personas vean “las mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador para que conozcan el fondo de la propuesta crear el Fondo y dejar de lado los “sospechosismos”.

Con esto, se busca quitar a las administradoras de Afores el manejo de los recursos, de los cuales obtienen rendimientos económicos, y con ello los trabajadores podrán acceder a una pensión digna. No hay opacidad, ni injusticia en la iniciativa, aseguró.