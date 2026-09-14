Prevén lluvias fuertes en la Región Sureste de Coahuila para este lunes y rachas de hasta 70 km/h

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Prevén lluvias fuertes en la Región Sureste de Coahuila para este lunes y rachas de hasta 70 km/h
    Coahuila tendrá lluvias puntuales fuertes este lunes, principalmente en la Región Sureste. OMAR SAUCEDO

Las lluvias podrían provocar encharcamientos e inundaciones, además de aumentar los niveles de ríos y arroyos

Lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, se prevén para este lunes en distintas regiones de Coahuila, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

La Secretaría de Gobierno, a través de la dependencia estatal, señaló que se espera cielo medio nublado a nublado, con mayor probabilidad de precipitaciones en la Región Sureste.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-gran-masa-de-aire-frio-a-mexico-azotara-con-heladas-de-0-grados-lluvia-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-IC23479573

Las lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones durante los periodos de mayor intensidad.

Además, durante la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, con persistencia de la onda de calor en las regiones Centro y Sur del estado.

El pronóstico contempla vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Protección Civil recomendó evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, así como mantenerse alejado de cauces durante las lluvias.

Ante tormentas y descargas eléctricas, pidió resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer cerca de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran caer debido a las rachas de viento.

También llamó a los automovilistas a extremar precauciones por la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y los posibles encharcamientos.

Debido a las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol. Asimismo, solicitaron no arrojar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en el sistema de drenaje.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y, en coordinación con autoridades municipales, informará sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pronósticos
Tormentas

Localizaciones


Coahuila

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
true

Coahuila: la anomalía electoral

La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos a productores que no cumplían con los requisitos para recibir el precio de garantía, recursos entregados después de la muerte de proveedores y operaciones de leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Liconsa bajo la lupa: ASF detecta pagos irregulares por 45 millones y señala operaciones en Coahuila
El senador rechaza que el caso sea una persecución política contra Ganem

Detención de Pepe Ganem es ‘el principio de la justicia’: Senador Luis Fernando Salazar
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.

Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo
De izquierda a derecha, John Swinney, primer ministro de Escocia; Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales.

Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe
Dario Amodei, dirigente de Anthropic, sentenció que de no controlar los avances de la IA, esta podría obtener el control total del Internet.

Coinciden gigantes de la IA en bajar su ritmo de desarrollo por riesgos como el caso ‘OpenAI-Hugging Face’