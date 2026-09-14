Prevén lluvias fuertes en la Región Sureste de Coahuila para este lunes y rachas de hasta 70 km/h

Lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, se prevén para este lunes en distintas regiones de Coahuila, informó la Subsecretaría de Protección Civil del Estado. La Secretaría de Gobierno, a través de la dependencia estatal, señaló que se espera cielo medio nublado a nublado, con mayor probabilidad de precipitaciones en la Región Sureste.

Las lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones durante los periodos de mayor intensidad. Además, durante la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, con persistencia de la onda de calor en las regiones Centro y Sur del estado. El pronóstico contempla vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas. Protección Civil recomendó evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, así como mantenerse alejado de cauces durante las lluvias.

Ante tormentas y descargas eléctricas, pidió resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer cerca de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran caer debido a las rachas de viento. También llamó a los automovilistas a extremar precauciones por la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y los posibles encharcamientos. Debido a las altas temperaturas, las autoridades recomendaron mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición prolongada al sol. Asimismo, solicitaron no arrojar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en el sistema de drenaje. La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y, en coordinación con autoridades municipales, informará sobre cualquier cambio relevante. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911.

Temas

Pronósticos Tormentas

Localizaciones

Coahuila

