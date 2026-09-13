Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe

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    Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe
    De izquierda a derecha, John Swinney, primer ministro de Escocia; Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales. VANGUARDIA

Se espera que firmen una declaración conjunta exigiendo el derecho a celebrar referendos para proclamar su soberanía independiente del estado inglés

Según el medio The Telegraph, los mandatarios de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán el lunes 13 de septiembre para debatir los planes para la desintegración del Reino Unido.

Se espera que los primeros ministros de Escocia, John Swinney, de Gales, Rhun ap Iowerth, y de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, firmen una declaración conjunta exigiendo el derecho a celebrar referendos para separarse del Reino Unido. Por primera vez, las tres naciones constituyentes del Reino Unido están gobernadas por partidos políticos históricamente partidarios de la separación.

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El objetivo de la cumbre, según fuentes declaradas al The Telegraph, es ejercer presión sobre el primer ministro Andy Burnham después de que este declarara el miércoles pasado en el parlamento que apoyaría otro referéndum de independencia escocesa si la opinión pública lo respaldara.

En el Reino Unido, los “unionistas” son aquellos que apoyan la unión de Irlanda del Norte, Escocia y Gales con Inglaterra dentro del Reino Unido, mientras que partidos políticos como Sinn Féin (Irlanda del Norte), el Partido Nacional Escocés (SNP) y Plaid Cymru (Gales) apoyan la ruptura del Reino Unido, y ejercer su propia soberanía nacional.

PRIMER MINISTRO INGLÉS ‘PASARÁ A LA HISTORIA COMO EL ÚLTIMO PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO’

El primer ministro de Escocia, John Swinney dijo que Burnham estaba “afrontando la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”.

Swinney afirmó que “no podría haber una señal más clara de que el statu quo no es sostenible y de que Westminster debe prepararse para un futuro posterior a la independencia del Reino Unido”.

“El impulso que respalda una reforma constitucional profunda es innegable. Andy Burnham debe afrontar ahora la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido. Mañana, en Cardiff, espero con interés debatir un futuro mejor con socios de todas estas islas, y eso solo se consigue con el nuevo comienzo que supone la independencia”, sentenció Swinney.

Tras la declaración en el parlamento a la que se aferraron los separatistas, Burnham intentó aclarar la situación y escribió a Swinney para decirle que un referéndum quedaba descartado mientras él siguiera siendo primer ministro.

Incluso el mandatario inglés ya le había comentado a Swinney en una carta que el manifiesto del Partido Laborista para 2024 era inequívoco en torno a la independencia de estos territorios:

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“El Partido Laborista no apoya la independencia ni otro referéndum. Como le dejé claro personalmente cuando nos reunimos recientemente en Glasgow, la independencia y un referéndum están fuera de toda discusión, ya que desviarían nuestra atención del crecimiento económico y de la ayuda a las familias con el coste de la vida”, dijo Burnham en la carta.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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