Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo

La quinta edición de “Corriendo Juntos Contra el Hambre” convirtió este domingo la Avenida Universidad en un punto de encuentro para corredores y familias, quienes además de ponerse a prueba en distintas distancias, se sumaron a una causa social en favor del Banco de Alimentos de Saltillo. La carrera, organizada por Fundación Contrisa, Contrisa y el Banco de Alimentos de Saltillo, reunió a participantes en las distancias de 5K, 14K y 28K, además de las categorías infantiles, en una jornada que combinó actividad física, convivencia y solidaridad.

Desde las primeras horas del domingo comenzaron los arranques. A las 6:00 horas partieron los corredores de 14K y 28K, mientras que una hora después llegó el turno para quienes participaron en el 5K. Las carreras infantiles cerraron la actividad a las 8:00 horas.

En el 5K varonil, Carlos Antonio Tapia Flores se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo oficial de 16 minutos y 14 segundos, seguido por Daniel Cortes, con 16:33, y Carlos Omar Carera Estrada, quien finalizó tercero con 16:34. En la rama femenil, Valeria Pachicano Mejía fue la ganadora con 18:40. Grecia Itzel Espino Ramírez ocupó la segunda posición con 18:55 y Karla Margarita Garza Rentería completó el podio con 21:29.

Mientras tanto, en los 14 kilómetros, Edgar Ariel Quintero Uribe encabezó la competencia varonil con un tiempo de 46:56. Gabriel de la Cruz terminó segundo con 47:22 y Edson Alberto Flores González fue tercero con 47:52. En la rama femenil, Isabel Vélez se llevó el primer lugar al detener el cronómetro en 54:55. Daniela Cortes terminó segunda con 1:01:46 y Elida Jasso ocupó la tercera posición con 1:04:06.

Más allá de los resultados deportivos, uno de los objetivos principales de la carrera fue respaldar la labor del Banco de Alimentos de Saltillo. Durante las cinco ediciones, los recursos obtenidos han contribuido al programa Nutriendo Mentes, que ha beneficiado a cerca de 350 niñas y niños y permitido servir más de 33 mil raciones de desayunos. La convivencia también tuvo un sabor especial al finalizar los recorridos, pues los participantes recibieron dos gorditas preparadas por voluntarias del Banco de Alimentos. Para esta edición se contempló la elaboración de alrededor de 2 mil 400 gorditas.

Con la participación de corredores experimentados, familias y niños, “Corriendo Juntos Contra el Hambre” volvió a demostrar que una carrera puede ir más allá de cruzar una meta: cada inscripción y cada kilómetro recorrido representan también una aportación para mejorar la alimentación y las oportunidades de niñas y niños de la región.

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