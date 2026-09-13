Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo

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    Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo
    Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con las distancias de 5K, 14K y 28K, además de las carreras infantiles, Corriendo Juntos Contra el Hambre volvió a combinar deporte y solidaridad

La quinta edición de “Corriendo Juntos Contra el Hambre” convirtió este domingo la Avenida Universidad en un punto de encuentro para corredores y familias, quienes además de ponerse a prueba en distintas distancias, se sumaron a una causa social en favor del Banco de Alimentos de Saltillo.

La carrera, organizada por Fundación Contrisa, Contrisa y el Banco de Alimentos de Saltillo, reunió a participantes en las distancias de 5K, 14K y 28K, además de las categorías infantiles, en una jornada que combinó actividad física, convivencia y solidaridad.

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Desde las primeras horas del domingo comenzaron los arranques. A las 6:00 horas partieron los corredores de 14K y 28K, mientras que una hora después llegó el turno para quienes participaron en el 5K. Las carreras infantiles cerraron la actividad a las 8:00 horas.

$!La quinta edición de la carrera reunió a corredores y familias en Saltillo para apoyar al Banco de Alimentos y su programa Nutriendo Mentes.
La quinta edición de la carrera reunió a corredores y familias en Saltillo para apoyar al Banco de Alimentos y su programa Nutriendo Mentes. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En el 5K varonil, Carlos Antonio Tapia Flores se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo oficial de 16 minutos y 14 segundos, seguido por Daniel Cortes, con 16:33, y Carlos Omar Carera Estrada, quien finalizó tercero con 16:34.

En la rama femenil, Valeria Pachicano Mejía fue la ganadora con 18:40. Grecia Itzel Espino Ramírez ocupó la segunda posición con 18:55 y Karla Margarita Garza Rentería completó el podio con 21:29.

$!La quinta edición de la carrera reunió a corredores y familias en Saltillo para apoyar al Banco de Alimentos y su programa Nutriendo Mentes.
La quinta edición de la carrera reunió a corredores y familias en Saltillo para apoyar al Banco de Alimentos y su programa Nutriendo Mentes. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Mientras tanto, en los 14 kilómetros, Edgar Ariel Quintero Uribe encabezó la competencia varonil con un tiempo de 46:56. Gabriel de la Cruz terminó segundo con 47:22 y Edson Alberto Flores González fue tercero con 47:52.

En la rama femenil, Isabel Vélez se llevó el primer lugar al detener el cronómetro en 54:55. Daniela Cortes terminó segunda con 1:01:46 y Elida Jasso ocupó la tercera posición con 1:04:06.

$!Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Más allá de los resultados deportivos, uno de los objetivos principales de la carrera fue respaldar la labor del Banco de Alimentos de Saltillo. Durante las cinco ediciones, los recursos obtenidos han contribuido al programa Nutriendo Mentes, que ha beneficiado a cerca de 350 niñas y niños y permitido servir más de 33 mil raciones de desayunos.

La convivencia también tuvo un sabor especial al finalizar los recorridos, pues los participantes recibieron dos gorditas preparadas por voluntarias del Banco de Alimentos. Para esta edición se contempló la elaboración de alrededor de 2 mil 400 gorditas.

$!Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Con la participación de corredores experimentados, familias y niños, “Corriendo Juntos Contra el Hambre” volvió a demostrar que una carrera puede ir más allá de cruzar una meta: cada inscripción y cada kilómetro recorrido representan también una aportación para mejorar la alimentación y las oportunidades de niñas y niños de la región.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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