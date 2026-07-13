Refuerzan seguridad y supervisan falla geológica en Arteaga previo a temporada vacacional

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que se cuenta con el respaldo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército para mantener la vigilancia en zonas estratégicas, incluyendo brechas y colindancias regionales.

ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes durante el próximo periodo vacacional, el municipio de Arteaga desplegará un operativo especial coordinado con más de 300 elementos de corporaciones policiales, Protección Civil y brigadistas.

”Tenemos también de manera permanente los operativos coordinados con la Guardia Nacional y la Defensa, que nos ayudan, sobre todo, a vigilar las colindancias con el estado de Nuevo León y las brechas de nuestro municipio para mantener el orden”, destacó la edil.

En el rubro turístico, la munícipe indicó que la ocupación en cabañas ronda actualmente el 63 por ciento y estimó un incremento progresivo en los próximos días con la salida de los estudiantes.

Ante el reporte de incidentes por estafas en hospedaje, la alcaldesa exhortó a los visitantes a verificar la autenticidad de los inmuebles a través de la página oficial del municipio antes de realizar cualquier pago.

”Como recomendación, no reserven por Facebook ni hagan transferencias; primero conozcan el lugar o tengan trato directo con la persona”, enfatizó Sánchez Flores al referirse a la prevención de fraudes en reservaciones.

Asimismo, la edil hizo un llamado a la responsabilidad ambiental ante la acumulación de desechos en la sierra, destacando que las comunidades locales y el municipio trabajan en conjunto para la recolección de basura dejada por los campistas.

Por otra parte, respecto a la grieta registrada en el ejido Tierras Prietas, la alcaldesa aclaró que los estudios preliminares descartan riesgos para los habitantes, al tratarse de un reacomodo de tierras a más de 100 metros de profundidad.

”No hay riesgo para la población. La grieta es la misma; conforme le va ingresando agua, no se está haciendo más ancha. Solo se trata de un reacomodo de tierras a niveles muy subterráneos”, concluyó.