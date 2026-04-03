Procesión del Silencio en Viesca fortalece el turismo religioso en Coahuila

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Coahuila
/ 3 abril 2026
    Procesión del Silencio en Viesca fortalece el turismo religioso en Coahuila
    Se trató de la onceava edición de esta tradición religiosa. CORTESÍA

La representación combinó elementos tradicionales con mensajes actuales

VIESCA, COAH.- Con una participación multitudinaria y un ambiente de profundo respeto, fe y tradición, este Viernes Santo se llevó a cabo la onceava edición de la Procesión del Silencio en el Viesca, consolidándose como uno de los eventos más representativos del turismo religioso y cultural en la entidad.

Miles de personas acudieron a este municipio para formar parte de esta manifestación que, a lo largo de once años, ha logrado arraigarse en la región gracias a la participación de la comunidad, las cofradías y visitantes que encuentran en esta experiencia un espacio de reflexión, identidad y encuentro espiritual.

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Desde temprana hora, el ambiente en Viesca comenzó a transformarse y, al caer la noche, el silencio se apoderó de sus calles para dar paso a una de las representaciones más significativas de la Semana Santa. Encabezada por una banda de guerra, la procesión avanzó con solemnidad, mientras las distintas cofradías, ataviadas con vestimentas tradicionales, recorrieron las principales vialidades en un acto cargado de simbolismo. A lo largo del trayecto, los cantos de los cardencheros acompañaron la caminata, aportando un matiz cultural y emotivo a la ceremonia.

Uno de los momentos más representativos fue el acompañamiento a la imagen de la Virgen Dolorosa, que recorrió las calles arropada por miles de asistentes que caminaron en absoluto silencio, generando una atmósfera de recogimiento pocas veces vista. La iluminación tenue, el sonido de los tambores y la disciplina de los participantes contribuyeron a consolidar una experiencia profundamente significativa.

$!Participaron cofradías con vestimentas tradicionales y elementos simbólicos.
Participaron cofradías con vestimentas tradicionales y elementos simbólicos. CORTESÍA

La afluencia superó las expectativas, con la presencia de visitantes provenientes de distintas regiones de Coahuila, así como de otros estados del país e incluso del sur de Estados Unidos, particularmente de ciudades como Chicago, Minnesota y Texas. Para muchos de ellos, esta tradición representa una oportunidad para reconectar con sus raíces culturales y vivir de manera cercana las expresiones de fe propias de la región.

Con el propósito de facilitar el acceso a este evento, el Gobierno del Estado dispuso de ocho autobuses gratuitos que partieron desde Torreón, Saltillo y San Pedro de las Colonias, acción que permitió fortalecer la movilidad regional y ampliar la participación ciudadana.

$!Miles de personas asistieron, incluyendo visitantes nacionales e internacionales.
Miles de personas asistieron, incluyendo visitantes nacionales e internacionales. CORTESÍA

En este contexto, la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó que el desarrollo exitoso de este tipo de actividades es posible gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad, lo que permite a las familias disfrutar con tranquilidad de sus tradiciones.

Asimismo, reconoció la colaboración entre autoridades y ciudadanía, así como el trabajo coordinado de diversas dependencias para garantizar el orden y la seguridad durante la celebración.

De manera complementaria, en el Cerro de las Noas, en Torreón, miles de personas participaron en el tradicional viacrucis, otra de las expresiones más relevantes de la fe católica en la Región Lagunera.

Ambos eventos consolidan a esta región como un referente del turismo religioso y cultural en el norte del país, al integrar tradición, identidad y participación social en el marco de la Semana Santa.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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