Coahuila lidera reducción de homicidios dolosos en el país, destaca FGE

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos durante la última década, con una disminución del 88 por ciento, la más alta registrada entre las 32 entidades federativas. A través de una publicación en redes sociales, la dependencia informó que el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, participó en la presentación de la Radiografía de las Fiscalías en México, un espacio de análisis y reflexión impulsado por la organización México Evalúa para fortalecer las instituciones de procuración de justicia en el país.

En un video difundido por la propia Fiscalía, Fernández Montañez señaló que el encuentro permitió conocer y evaluar el desempeño de las fiscalías del país, además de compartir experiencias y resultados en materia de seguridad. “Coahuila es calificado como el primero en reducción de delitos de alto impacto. Explicamos el modelo de Coahuila y lo que estamos haciendo para cuidarte a ti y a tu familia y mantener un Coahuila en paz y en orden”, expresó el fiscal. Durante su participación, agregó que en el foro se expusieron las acciones y estrategias implementadas en la entidad para fortalecer la procuración de justicia y mantener los indicadores de seguridad.

Al concluir su mensaje, Fernández Montañez llamó a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones mediante el trabajo coordinado y la difusión de buenas prácticas en materia de seguridad y justicia.

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