Reconoce Manolo Jiménez a atletas de Coahuila por histórica participación nacional

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    Reconoce Manolo Jiménez a atletas de Coahuila por histórica participación nacional
    Un total de 654 deportistas representaron a Coahuila en la competencia. CORTESÍA

La delegación coahuilense concluyó su participación con un total de 124 medallas

El gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a las y los atletas coahuilenses que representaron al estado en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de concluir su participación en la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país con una cosecha de 124 medallas.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación de los deportistas que lograron colocar a Coahuila entre las entidades con mejores resultados a nivel nacional.

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“¡Cerramos con orgullo nuestra participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026! Las y los atletas de Coahuila volvieron a demostrar que el talento, la disciplina y la pasión por el deporte nos llevan pa’delante, a pasos de gigante, al conquistar 124 medallas que llenan de orgullo a todo nuestro estado. Gracias por poner en alto el nombre de Coahuila y por inspirar a miles de jóvenes”, expresó.

La delegación coahuilense concluyó su participación con un total de 124 preseas, distribuidas en 27 medallas de oro, 36 de plata y 61 de bronce, resultado que le permitió ubicarse en el lugar 20 del medallero general de la competencia.

En esta edición de la Olimpiada Nacional participaron 654 deportistas de Coahuila, de los cuales 295 fueron mujeres y 359 hombres. La representación estatal también contó con el respaldo de 202 entrenadores y 34 delegados deportivos.

Los atletas coahuilenses compitieron en 34 de las 51 disciplinas convocadas y lograron subir al podio en 23 de ellas, entre las que destacan atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol asociación, golf, judo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, rugby siete, sóftbol, taekwondo, tiro con arco y tiro deportivo.

Entre los resultados más sobresalientes figura la actuación de la selección estatal de rugby, que finalizó en la primera posición nacional tras conquistar dos medallas de oro y una de bronce. Asimismo, el golf obtuvo el segundo lugar nacional con dos preseas doradas, tres de plata y una de bronce.

Por su parte, las disciplinas de baseball 5 y básquetbol 3x3 repitieron como terceros lugares generales dentro de la competencia.

El tiro deportivo se consolidó como la disciplina que más medallas de oro aportó al estado, con un total de siete, mientras que el tiro con arco fue el deporte que más preseas sumó al medallero coahuilense al aportar 21.

En el plano individual destacaron la arquera Susana García Flores, quien obtuvo seis medallas —cuatro de oro, una de plata y una de bronce—, así como la tiradora Mayra Irais Herrera Reyes, que también conquistó seis preseas, distribuidas en tres oros y tres platas.

$!El estado obtuvo 27 medallas de oro, 36 de plata y 61 de bronce.
El estado obtuvo 27 medallas de oro, 36 de plata y 61 de bronce. CORTESÍA

Otro de los momentos más destacados para la delegación estatal fue la actuación de la selección Sub-15 de fútbol asociación, que logró disputar la final nacional celebrada en el Estadio Universitario México 68 de la Ciudad de México.

Con la conclusión de la Olimpiada Nacional Conade 2026, Coahuila cierra su participación en la primera etapa del Sistema Nacional de Competencias. Ahora, el enfoque estará puesto en la Paralimpiada Nacional y los Juegos Nacionales Populares, donde la entidad buscará continuar cosechando resultados destacados.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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