A horas del Mundial 2026, saltillenses agotan playeras de la Selección Mexicana

A un día del arranque del Mundial 2026, que inicia este jueves 11 de junio, la fiebre futbolera ya comenzó a sentirse en Saltillo, donde tiendas oficiales y comercios informales reportan aumento en ventas, alta demanda y hasta escasez de playeras de la Selección Mexicana. En plazas comerciales, tiendas deportivas y cruceros del centro de la ciudad, los jerseys verde y negro de México se han convertido en los más buscados por aficionados que buscan apoyar a la Selección durante el torneo.

En Adidas, trabajadores del establecimiento señalaron que el interés por las playeras aumentó de manera importante en las últimas semanas. “Como un 200 por ciento aproximadamente”, comentó un empleado sobre el incremento en la demanda. La tienda reportó que las playeras más buscadas son la verde local y la negra de México, con precios que rondan entre mil 999 pesos en versión aficionado y 2 mil 999 pesos en versión jugador. Según explicaron, el movimiento comenzó gradualmente hace más o menos tres semanas, aunque el mayor repunte llegó desde el inicio de esta semana.

“Ya el ‘boom’ fue como desde el lunes hacia la fecha”, señalaron. El aumento en ventas incluso provocó problemas de inventario y escasez de tallas. “Ahorita ya estamos muy agotados”, mencionó el trabajador. En Innovasport también reportaron incremento en la demanda desde el mes pasado, principalmente de familias completas que buscan jerseys para todos los integrantes del hogar. “La de México es la que más busca la gente”, comentó personal de la tienda. Además, señalaron que la playera original ronda los 2 mil pesos y que actualmente solo manejan promociones a meses sin intereses. Otra de las tiendas que reportó fuerte movimiento fue Innvictus, donde trabajadores aseguraron que el inventario prácticamente se agotó debido a la demanda. De acuerdo con empleados del establecimiento, algunas personas incluso comenzaron a comprar tallas infantiles para sustituir modelos de dama ante la falta de inventario. “La gente está desesperada por encontrar el jersey de la Selección”, señalaron.

Mientras tanto, en los cruceros y comercios informales del centro de Saltillo, las ventas también se incrementaron conforme se acerca el inicio del torneo. Vendedores ambulantes señalaron que la demanda comenzó a crecer desde la semana pasada y se mantiene alta durante esta semana. En estos puntos, las playeras oscilan entre los 200 y 600 pesos, mientras que conjuntos económicos para niños pueden encontrarse desde 150 pesos. Además, comerciantes aseguraron que algunas escuelas solicitaron a estudiantes acudir vestidos con colores de la Selección Mexicana durante el arranque del Mundial, lo que también impulsó las compras. “Ahorita sí está aplicándose así, aparte que en las escuelas están viendo que mañana vayan uniformados, como quien dice, de la Selección”, comentó un vendedor. La alta demanda también provocó dificultades para surtir mercancía. “Ahorita ya se nos terminó, a ver si nos llega mañana”, contó otro comerciante. Entre los compradores, muchos señalaron que el costo de las playeras oficiales los llevó a optar por réplicas o modelos económicos. Carlos, aficionado entrevistado mientras buscaba jerseys para él y su hijo, explicó que adquirir playeras originales resulta complicado para muchas familias.

“En las plazas no bajan de mil 500 o 2 mil pesos por una original. Imagínate, comprar la mía y la de él... se me va media quincena”, comentó. Por ello, decidió acudir al centro de Saltillo para comprar versiones más económicas. “Aquí en el centro te vienes armando las dos por unos 400 ó 500 pesitos”, dijo. Pese a las dudas deportivas sobre el desempeño de la Selección Mexicana, aseguró que el ambiente mundialista sigue presente. “Uno como quiera se emociona. Más que nada lo hago por el niño; a él le está empezando a gustar mucho el futbol”, expresó. A nivel nacional, la Federación Mexicana de Futbol y Adidas reportaron durante 2026 un incremento en demanda de jerseys previo al Mundial, especialmente en modelos retro y ediciones especiales de México. Además, plataformas de comercio y tiendas deportivas han registrado agotamiento parcial en algunas tallas y modelos del uniforme nacional previo al inicio del torneo.

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