Elecciones de Coahuila inspiran corrido político viral en redes sociales

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    Elecciones de Coahuila inspiran corrido político viral en redes sociales
    La canción fue compartida a través de redes sociales. CAPTURA DE PANTALLA

El grupo Los Hijos de su Apá lanzó “Los apaleados de Coahuila”, un corrido inspirado en el resultado electoral donde el PRI ganó los 16 distritos locales.

Las recientes elecciones locales en Coahuila ya inspiraron un corrido político que comenzó a circular en redes sociales tras el triunfo del PRI en los 16 distritos del estado.

Se trata de “Los apaleados de Coahuila”, tema lanzado por el grupo Los Hijos de su Apá, agrupación que en los últimos meses se ha viralizado por crear canciones sobre temas políticos, sociales y hechos que generan conversación en internet.

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A través de Instagram, Pepe Herrera y Rafa Herrera, integrantes del grupo, anunciaron el estreno del corrido mediante un reel dirigido a sus seguidores.

“Viejones, te saluda Pepe Herrera, Rafa Herrera, los hijos de su papá. Para invitarlos mañana al gran estreno de ‘Los apaleados de Coahuila’. No te lo pierdas”, mencionan en el video promocional.

La canción retoma directamente el resultado electoral registrado en Coahuila, donde el PRI logró ganar los 16 distritos locales durante la reciente jornada electoral.

Uno de los fragmentos más destacados del corrido menciona: “Con el botón del castigo grandemente arrollaron. Marcado 16-0, jamás será olvidado”.

El tema también contiene referencias políticas dirigidas hacia Morena y al panorama electoral nacional. “La gente fue muy contenta a combatir a roedores”, señala otra parte de la letra.

Además, el corrido habla sobre posibles cambios políticos en otras entidades del país. “Que se pinte todo el norte de otros colores, señores. En Sonora y Tamaulipas muy pronto habrá otros colores”, menciona la canción.

Los Hijos de su Apá han ganado notoriedad en redes sociales por adaptar rápidamente acontecimientos virales a formato de corrido, mezclando música regional con temas de actualidad política y social.

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En meses recientes, la agrupación también ha lanzado canciones relacionadas con otros temas virales y figuras que generan conversación pública, principalmente a través de plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

La canción comenzó a compartirse en redes apenas días después de conocerse los resultados oficiales de la elección local en Coahuila.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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