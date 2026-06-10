Elecciones de Coahuila inspiran corrido político viral en redes sociales

Las recientes elecciones locales en Coahuila ya inspiraron un corrido político que comenzó a circular en redes sociales tras el triunfo del PRI en los 16 distritos del estado. Se trata de “Los apaleados de Coahuila”, tema lanzado por el grupo Los Hijos de su Apá, agrupación que en los últimos meses se ha viralizado por crear canciones sobre temas políticos, sociales y hechos que generan conversación en internet.

A través de Instagram, Pepe Herrera y Rafa Herrera, integrantes del grupo, anunciaron el estreno del corrido mediante un reel dirigido a sus seguidores. “Viejones, te saluda Pepe Herrera, Rafa Herrera, los hijos de su papá. Para invitarlos mañana al gran estreno de ‘Los apaleados de Coahuila’. No te lo pierdas”, mencionan en el video promocional. La canción retoma directamente el resultado electoral registrado en Coahuila, donde el PRI logró ganar los 16 distritos locales durante la reciente jornada electoral. Uno de los fragmentos más destacados del corrido menciona: “Con el botón del castigo grandemente arrollaron. Marcado 16-0, jamás será olvidado”.

El tema también contiene referencias políticas dirigidas hacia Morena y al panorama electoral nacional. “La gente fue muy contenta a combatir a roedores”, señala otra parte de la letra. Además, el corrido habla sobre posibles cambios políticos en otras entidades del país. “Que se pinte todo el norte de otros colores, señores. En Sonora y Tamaulipas muy pronto habrá otros colores”, menciona la canción. Los Hijos de su Apá han ganado notoriedad en redes sociales por adaptar rápidamente acontecimientos virales a formato de corrido, mezclando música regional con temas de actualidad política y social.

En meses recientes, la agrupación también ha lanzado canciones relacionadas con otros temas virales y figuras que generan conversación pública, principalmente a través de plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. La canción comenzó a compartirse en redes apenas días después de conocerse los resultados oficiales de la elección local en Coahuila.

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