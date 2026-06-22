Programa ‘Enchúlame la Casa’ le da color a mil 350 viviendas intervenidas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa Enchúlame la Casa mantiene un avance constante en Ramos Arizpe y durante el presente año alcanzó la intervención de mil 350 viviendas, consolidándose como una estrategia de mejoramiento urbano enfocada en transformar la imagen de las colonias y fortalecer los espacios donde habitan las familias. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, continúa desarrollándose de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, las cuadrillas de trabajo mantienen labores simultáneas de pintura y rehabilitación de fachadas en las colonias Jardines de Analco y El Mirador, como parte de las acciones para renovar el entorno urbano y mejorar la imagen de las zonas habitacionales. Desde el inicio de 2026, el programa ha recorrido sectores como Elsa Hernández, Valle Poniente, El Mirador y Jardines de Analco, donde cientos de viviendas han sido beneficiadas mediante trabajos de embellecimiento que incluyen la aplicación de pintura en fachadas. De acuerdo con la administración municipal, estas acciones buscan generar espacios más ordenados, seguros y agradables para la convivencia vecinal, además de fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes de cada colonia.

Como parte de la estrategia de transformación urbana, el municipio contempla ampliar gradualmente la cobertura del programa hacia nuevos sectores de Ramos Arizpe. Para el periodo 2025-2027 se proyecta beneficiar alrededor de 9 mil viviendas, con una inversión aproximada de 25 millones de pesos. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el impacto del programa va más allá de la renovación de fachadas, al considerar que también contribuye a recuperar el orgullo de los barrios y mejorar la calidad de vida de las familias.

“Enchúlame la Casa no solamente cambia el color de una fachada; ayuda a recuperar el orgullo de nuestros barrios, mejora el entorno donde viven las familias y demuestra que, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y con la ciudadanía, podemos seguir construyendo un Ramos Arizpe más digno, más ordenado y con mejor calidad de vida para todos”, señaló. El programa continúa como una de las principales acciones de mejoramiento comunitario del municipio, con la meta de ampliar sus beneficios a más familias durante los próximos años.

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