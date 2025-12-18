Programa ‘Todos por La Más Chida’ fortalece el bienestar social en Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolidó el programa “Todos por La Más Chida” como una estrategia de atención social enfocada en el bienestar familiar, con apoyos diferenciados que buscan aliviar la vulnerabilidad económica y fortalecer la calidad de vida de miles de hogares, en coordinación con el Gobierno del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: quedan varadas 30 personas en vuelo al AIFA; exigen a VivaAerobús que no se repita

Con una política social centrada en las personas y en las necesidades que se originan dentro del hogar, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe creó la estrategia que se ha convertido en un respaldo tangible para familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

El esquema, impulsado con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y bajo la conducción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, prioriza una atención cercana y sensible, con el objetivo de ofrecer estabilidad económica y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

El edil destacó que el programa no se limita a la entrega de apoyos económicos, sino que busca atender necesidades básicas y brindar auxilio en contextos complejos, como problemas de salud o contingencias familiares. En ese sentido, subrayó que se trata de una herramienta que permite a las personas recuperar tranquilidad y mejorar su día a día.

Uno de los ejes centrales de “Todos por La Más Chida” es su diseño con distintos niveles de apoyo, ajustados a las condiciones particulares de cada beneficiario. Este modelo ha permitido una distribución más equitativa de los recursos y un impacto directo en la economía familiar de miles de hogares.

Autoridades municipales señalaron que el programa se ha posicionado como un referente de justicia social en Coahuila, al ser resultado de la coordinación entre el municipio y el estado, y al transformar la asistencia social en oportunidades de desarrollo para la población.