Saltillo: quedan varadas 30 personas en vuelo al AIFA; exigen a VivaAerobús que no se repita

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Saltillo: quedan varadas 30 personas en vuelo al AIFA; exigen a VivaAerobús que no se repita
    El director de Servicios Aeroportuarios de Coahuila, Óscar Pérez Benavides, exigió a la aerolínea que refuerce sus procesos de atención para evitar que este tipo de incidentes se repitan. FOTO: ARCHIVO

El vuelo operó con normalidad aunque el retraso en la sala de abordar no permitió el ingreso de cerca de 30 pasajeros

La tarde de este miércoles, alrededor de 30 personas no pudieron abordar el vuelo que salió del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Aeroportuarios de Coahuila, exigió que la situación no se repita en futuros vuelos.

El funcionario explicó que el vuelo salió a tiempo con rumbo a la Ciudad de México e incluso llegó cerca de 15 minutos antes de su horario, sin embargo no todos los visitantes pudieron abordar.

De acuerdo con medios locales, la aerolínea reasignó a los pasajeros a abordar el vuelo desde Monterrey, aunque no ofreció traslado a Nuevo León.

“Estamos nosotros, estamos inspectores y gente de seguridad para que la empresa pueda lograr dar un servicio mucho mejor como se venía haciendo antes, como se venía haciendo en días anteriores donde la gente tenía una atención, que no les vuelva a fallar su proceso y que estaremos al pendiente exigiéndoles este servicio”, comentó Pérez Benavides este jueves.

Expuso que el exhorto se hizo a la empresa para que se mantenga un servicio al cliente adecuado incluso si necesita ampliar el personal que atienda la sala de abordar.

Agregó que incluso se analiza que se abra una tercer mostrador particularmente para los pasajeros que viajan con familias o mascotas, como fue en gran parte la situación de este miércoles.

“Lamentamos muchísimo esto y este es nuestro reclamo y nuestra exigencia, que esto no vuelva a suceder de ninguna manera otra vez”, concluyó Pérez.

Fuentes cercanas a VANGUARDIA expusieron que un factor clave para la adecuada atención al cliente es la llegada con tiempo de los pasajeros, con al menos una hora de anticipación como ocurre en todos los aeropuertos.

Temas


Vuelos
cancelación de vuelos
aeropuertos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

