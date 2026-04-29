Promueven participación juvenil con foro sobre el voto en Coahuila

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Promueven participación juvenil con foro sobre el voto en Coahuila
    La ganadora estatal del concurso y especialistas compartieron reflexiones sobre el voto y la formación cívica. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Autoridades electorales y académicas destacan el papel de adolescentes en la construcción democrática

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila llevó a cabo el foro estatal “La importancia del voto de las juventudes en los procesos electorales”, en el marco de la presentación de la ganadora en la entidad del Concurso Nacional Líderes Cívicas 2025.

Durante el encuentro, Alejandra Guadalupe González Ibarra, quien obtuvo el reconocimiento en Coahuila con el proyecto “Incentivar el voto a los adolescentes”, señaló que es necesario generar espacios donde las juventudes puedan expresar sus ideas y participar en la toma de decisiones.

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“Las y los adolescentes tenemos propuestas y una visión clara de los problemas que nos afectan. Participar es la forma de transformar nuestro entorno y hacer que nuestras voces cuenten”, afirmó.

Por su parte, Karla Patricia Váldes García, coordinadora general de Vinculación e Innovación de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó que el impulso al liderazgo juvenil contribuye al fortalecimiento de la vida democrática.

“Fomentar el liderazgo en las juventudes no solo fortalece la democracia, también impulsa una sociedad más informada, crítica y participativa”, comentó.

En tanto, Layla Karina Miranda Girón, consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, destacó el valor del voto como herramienta de participación ciudadana.

“El voto es una expresión fundamental de la ciudadanía. Involucrar a las juventudes desde temprana edad permite consolidar una cultura democrática sólida y duradera”, señaló.

$!El evento reunió a decenas de asistentes en una jornada de diálogo sobre el involucramiento juvenil en procesos electorales.
El evento reunió a decenas de asistentes en una jornada de diálogo sobre el involucramiento juvenil en procesos electorales. CORTESÍA

De acuerdo con el INE, el Concurso Nacional Líderes Cívicas está dirigido a mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años, con el objetivo de fomentar el liderazgo, la participación ciudadana y la igualdad, con enfoque incluyente hacia distintos sectores de la población.

El certamen, realizado en colaboración con la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., se desarrolló en tres etapas: formación mediante talleres híbridos, presentación de propuestas y una fase final de reconocimiento y capacitación.

En esta edición participaron mil 60 adolescentes, quienes presentaron 440 proyectos enfocados en liderazgo, prevención de violencias y promoción del voto. De estos, se reconocieron 30 propuestas ganadoras y 19 menciones honoríficas a nivel nacional.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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