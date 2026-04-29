Niñas y niños asumen rol de magistrados por un día en Saltillo; destacan derecho a ser escuchados

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 29 abril 2026
    Niñas y niños asumen rol de magistrados por un día en Saltillo; destacan derecho a ser escuchados
    Durante la sesión infantil en Ciudad Judicial, los participantes reflexionaron sobre bullying, conflictos entre adultos y el impacto del uso excesivo de pantallas. SERGIO SOTO

Niñas y niños de primaria participaron como magistradas y magistrados por un día en la Ciudad Judicial, donde reflexionaron sobre discriminación, conflictos familiares y el uso responsable de la tecnología

Niñas y niños de nivel primaria participaron este miércoles en la sesión del Pleno Infantil de Magistradas y Magistrados por un Día, realizada en la Ciudad Judicial, donde expusieron su visión sobre temas como el derecho a ser escuchados, la no discriminación y el uso responsable de la tecnología.

Durante la sesión, los menores, de entre 11 y 12 años, simularon el funcionamiento del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con intervenciones centradas en problemáticas que enfrentan en su vida cotidiana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/poder-judicial-de-coahuila-analiza-uso-de-avatares-de-ia-para-jueces-en-casos-de-alto-riesgo-PE20356393

Uno de los puntos principales fue el derecho de las infancias a ser escuchadas en asuntos que afectan su entorno, especialmente en conflictos familiares. En ese sentido, las y los participantes coincidieron en que expresar sus emociones y opiniones permite a las autoridades tomar decisiones más justas y cercanas a su realidad.

También abordaron la importancia de la inclusión y el respeto, al señalar que ninguna persona debe ser discriminada por su apariencia, forma de vestir o condiciones personales. Advirtieron que prácticas como el bullying o la exclusión generan afectaciones emocionales y deben prevenirse desde la infancia.

En un tercer eje, discutieron el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, donde destacaron la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y evitar el uso excesivo de pantallas, promoviendo actividades como el deporte y la convivencia familiar.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que este ejercicio busca acercar la justicia a las infancias y fortalecer la cultura de derechos.

$!Miguel Felipe Mery Ayup destacó que este ejercicio fortalece la cultura de derechos y permite acercar la justicia a las nuevas generaciones.
Miguel Felipe Mery Ayup destacó que este ejercicio fortalece la cultura de derechos y permite acercar la justicia a las nuevas generaciones. SERGIO SOTO

“Lo más importante para nosotros son las infancias. Escucharlos es fundamental, sobre todo en conflictos familiares, donde tienen derecho a expresar lo que sienten sin ser parte de los problemas entre adultos”, indicó.

Agregó que las niñas y niños participantes lograron transmitir mensajes claros sobre la importancia del respeto, la convivencia y el uso responsable de herramientas tecnológicas. Mery Ayup destacó que el Poder Judicial trabaja con sensibilidad para garantizar que los menores sean escuchados en procesos legales, particularmente en asuntos familiares.

El evento forma parte de una iniciativa que, según autoridades, se ha realizado en al menos cuatro ocasiones y busca fomentar valores cívicos, así como el interés por la justicia entre las nuevas generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Niños
Educación

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Miguel Mery Ayup

Organizaciones


Poder Judicial

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Liberando peso

Liberando peso
true

El lado oscuro de Chihuahua

true

POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso

La administración municipal impulsa estrategias para posicionar a Saltillo como un destino competitivo, a través de mejoras en infraestructura, cultura y servicios urbanos.

Saltillo alista verano cultural con festivales que proyecten la ciudad
El proyecto plantea la remodelación integral de la Alameda Zaragoza en Saltillo.

Con más iluminación, áreas verdes y nuevos juegos, así sería la nueva cara de la Alameda de Saltillo
El duelo entre Coahuila y Nayarit se definió por detalles en el Estadio El Coloso del Pacífico.

Coahuila abre con triunfo en beisbol de la Olimpiada Nacional
Stientje van Veldhoven, ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Holanda, derecha, abraza a la ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, durante una conferencia para dejar atrás los combustibles fósiles.

Comienzan en Colombia conversaciones de alto nivel para dejar atrás los combustibles fósiles
El presidente Trump enfrenta un panorama político desafiante a medida que se acercan las elecciones intermedias, con encuestas que muestran una disminución en su aprobación.

La popularidad de Trump cae de cara a las elecciones intermedias