Niñas y niños asumen rol de magistrados por un día en Saltillo; destacan derecho a ser escuchados

Niñas y niños de nivel primaria participaron este miércoles en la sesión del Pleno Infantil de Magistradas y Magistrados por un Día, realizada en la Ciudad Judicial, donde expusieron su visión sobre temas como el derecho a ser escuchados, la no discriminación y el uso responsable de la tecnología. Durante la sesión, los menores, de entre 11 y 12 años, simularon el funcionamiento del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con intervenciones centradas en problemáticas que enfrentan en su vida cotidiana.

Uno de los puntos principales fue el derecho de las infancias a ser escuchadas en asuntos que afectan su entorno, especialmente en conflictos familiares. En ese sentido, las y los participantes coincidieron en que expresar sus emociones y opiniones permite a las autoridades tomar decisiones más justas y cercanas a su realidad. También abordaron la importancia de la inclusión y el respeto, al señalar que ninguna persona debe ser discriminada por su apariencia, forma de vestir o condiciones personales. Advirtieron que prácticas como el bullying o la exclusión generan afectaciones emocionales y deben prevenirse desde la infancia. En un tercer eje, discutieron el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, donde destacaron la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y evitar el uso excesivo de pantallas, promoviendo actividades como el deporte y la convivencia familiar. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que este ejercicio busca acercar la justicia a las infancias y fortalecer la cultura de derechos.

“Lo más importante para nosotros son las infancias. Escucharlos es fundamental, sobre todo en conflictos familiares, donde tienen derecho a expresar lo que sienten sin ser parte de los problemas entre adultos”, indicó. Agregó que las niñas y niños participantes lograron transmitir mensajes claros sobre la importancia del respeto, la convivencia y el uso responsable de herramientas tecnológicas. Mery Ayup destacó que el Poder Judicial trabaja con sensibilidad para garantizar que los menores sean escuchados en procesos legales, particularmente en asuntos familiares. El evento forma parte de una iniciativa que, según autoridades, se ha realizado en al menos cuatro ocasiones y busca fomentar valores cívicos, así como el interés por la justicia entre las nuevas generaciones.

Publicidad