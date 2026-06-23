Promueven UTC y CDHEC inclusión y derechos humanos entre jóvenes

La actividad fue impartida por el ingeniero Erasmo Ramos Gil, director de Inclusión de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y por el licenciado Saúl Loera Alfaro, capacitador de la misma institución.

En el marco del Mes de la Diversidad, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo la conferencia ”Inclusión social. Diversidad sexual y acceso a los Derechos Humanos” , en la que participaron alrededor de 200 estudiantes de distintos edificios académicos.

Ambos especialistas compartieron información y reflexiones con la comunidad universitaria, orientadas a promover los valores del respeto, la igualdad y la no discriminación.

Durante el mensaje inaugural, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, destacó la importancia de generar espacios de convivencia y entendimiento mediante el diálogo permanente.

”Para la Universidad es fundamental promover espacios de convivencia y entendimiento a través del diálogo permanente, que permitan construir rutas de libertad, igualdad y desarrollo, orientadas al bienestar de la comunidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, señaló que la alianza con la UTC busca contribuir a la formación integral de las y los jóvenes, además de fortalecer el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.

Rodríguez Canales destacó la importancia de que los estudiantes conozcan y ejerzan sus derechos para aspirar a una sociedad más justa, plural y humana, e impulsar su participación como agentes de cambio social.

Con estas acciones, la UTC reafirmó su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con la construcción de entornos educativos inclusivos, seguros y promotores de una cultura de paz.