Promueven UTC y CDHEC inclusión y derechos humanos entre jóvenes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Promueven UTC y CDHEC inclusión y derechos humanos entre jóvenes
    Especialistas de la CDHEC compartieron reflexiones sobre igualdad, respeto y no discriminación con la comunidad estudiantil de la UTC. REDES SOCIALES

Alrededor de 200 estudiantes participaron en la conferencia sobre diversidad sexual, igualdad y no discriminación

En el marco del Mes de la Diversidad, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo la conferencia ”Inclusión social. Diversidad sexual y acceso a los Derechos Humanos”, en la que participaron alrededor de 200 estudiantes de distintos edificios académicos.

La actividad fue impartida por el ingeniero Erasmo Ramos Gil, director de Inclusión de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y por el licenciado Saúl Loera Alfaro, capacitador de la misma institución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avanza-adopcion-de-menores-bajo-resguardo-del-dif-coahuila-HE21611060

Ambos especialistas compartieron información y reflexiones con la comunidad universitaria, orientadas a promover los valores del respeto, la igualdad y la no discriminación.

Durante el mensaje inaugural, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, destacó la importancia de generar espacios de convivencia y entendimiento mediante el diálogo permanente.

”Para la Universidad es fundamental promover espacios de convivencia y entendimiento a través del diálogo permanente, que permitan construir rutas de libertad, igualdad y desarrollo, orientadas al bienestar de la comunidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, señaló que la alianza con la UTC busca contribuir a la formación integral de las y los jóvenes, además de fortalecer el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.

Rodríguez Canales destacó la importancia de que los estudiantes conozcan y ejerzan sus derechos para aspirar a una sociedad más justa, plural y humana, e impulsar su participación como agentes de cambio social.

Con estas acciones, la UTC reafirmó su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con la construcción de entornos educativos inclusivos, seguros y promotores de una cultura de paz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Educación
Inclusión

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


Cdhec
UTC

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ruta electoral de emergencia

La ruta electoral de emergencia
true

Torres Larriva: El hombre que operó el Fobaproa de La Jornada
true

POLITICÓN: Seguridad y orden, los valores del PRI Coahuila que hunden a la izquierda en América Latina

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Detienen a seis en Saltillo por homicidio en colonia Zaragoza; continúan investigaciones
Javier Díaz González recorrió calles de la colonia María de León y dialogó con vecinos sobre acciones de seguridad y prevención.

Integran a vecinos del sur de Saltillo a comités digitales de seguridad
Roberto Carlos llegará a Saltillo para convivir con aficionados durante el FutFest 2026 en el Biblioparque Norte.

Roberto Carlos visitará Saltillo: la leyenda de Brasil llega al FutFest 2026
El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos
Al cierre de la semana pasada, el inversionista promedio que compró acciones de SpaceX había visto desaparecer casi todas sus ganancias.

Caen acciones de SpaceX por debajo de su precio de salida a la bolsa de valores