Promueven UTC y CDHEC inclusión y derechos humanos entre jóvenes
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Alrededor de 200 estudiantes participaron en la conferencia sobre diversidad sexual, igualdad y no discriminación
En el marco del Mes de la Diversidad, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo la conferencia ”Inclusión social. Diversidad sexual y acceso a los Derechos Humanos”, en la que participaron alrededor de 200 estudiantes de distintos edificios académicos.
La actividad fue impartida por el ingeniero Erasmo Ramos Gil, director de Inclusión de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), y por el licenciado Saúl Loera Alfaro, capacitador de la misma institución.
Ambos especialistas compartieron información y reflexiones con la comunidad universitaria, orientadas a promover los valores del respeto, la igualdad y la no discriminación.
Durante el mensaje inaugural, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, destacó la importancia de generar espacios de convivencia y entendimiento mediante el diálogo permanente.
”Para la Universidad es fundamental promover espacios de convivencia y entendimiento a través del diálogo permanente, que permitan construir rutas de libertad, igualdad y desarrollo, orientadas al bienestar de la comunidad”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, señaló que la alianza con la UTC busca contribuir a la formación integral de las y los jóvenes, además de fortalecer el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.
Rodríguez Canales destacó la importancia de que los estudiantes conozcan y ejerzan sus derechos para aspirar a una sociedad más justa, plural y humana, e impulsar su participación como agentes de cambio social.
Con estas acciones, la UTC reafirmó su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con la construcción de entornos educativos inclusivos, seguros y promotores de una cultura de paz.