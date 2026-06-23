Avanza adopción de menores bajo resguardo del DIF Coahuila

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    Avanza adopción de menores bajo resguardo del DIF Coahuila
    Liliana Salinas Valdés informó que el DIF Coahuila fortalece las estrategias para promover la adopción de menores mayores de 9 años y adolescentes bajo resguardo del Estado. FREEPIK

El organismo reportó 126 integraciones familiares durante la actual administración y mantiene convivencias previas con 26 niñas, niños y adolescentes

El Consejo de Adopciones del DIF Coahuila inició las convivencias previas para la integración de 26 niñas, niños y adolescentes a nuevos núcleos familiares, con lo que la actual administración acumula 126 asignaciones.

La presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que actualmente alrededor de 340 menores permanecen institucionalizados bajo el resguardo del Estado en distintos centros de asistencia social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/promueve-dif-coahuila-limitar-uso-de-celulares-en-escuelas-por-adicciones-digitales-FE21610647

Explicó que, de esa población, una parte importante se encuentra en un rango de edad considerado de difícil integración en los procesos de adopción, particularmente a partir de los 9 años y durante la adolescencia.

”En Coahuila tenemos como 110 liberados, pero de ellos muchos están en edades difíciles de colocar. Hablamos ya de niños de 9 años y adolescentes”, detalló Salinas Valdés respecto a las estadísticas actuales.

La funcionaria destacó la disposición de familias coahuilenses que recientemente adoptaron a cuatro menores mayores de 11 años, una acción que, dijo, ayuda a romper los estigmas que aún existen sobre la adopción de adolescentes.

”Estamos muy contentos porque también estamos promoviendo la adopción de niños, niñas y jóvenes más grandes. Al final de cuentas es realmente un acompañamiento para que puedan seguir su vida”, expresó.

Añadió que, para quienes no logran integrarse a una familia antes de alcanzar la mayoría de edad, el DIF Coahuila diseña planes de vida individuales y brinda acompañamiento para que puedan concluir sus estudios profesionales.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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