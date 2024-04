¿Propinas forzadas en Saltillo? Lectores de VANGUARDIA revelan sus experiencias

En México, la situación es clara: la propina no es obligatoria en los restaurantes. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, ningún establecimiento puede obligar a sus clientes a dejar una propina bajo amenaza de sanciones o penalidades. El artículo 10 de esta ley prohíbe expresamente a los proveedores de bienes o servicios aplicar métodos coercitivos y desleales que atenten contra la libertad, seguridad o integridad de los consumidores.

Fernando H. García: “ Recuerdo en ‘El Cafecito’ que la mesera me presentó una cuenta de más de 500 pesos y me sugirió dejar 275 pesos como propina para apoyar a los meseros. Eso es casi el 50%, pero yo solo le di el 10%.”

Koko Gallegos: “ Nunca he pensado así. Los meseros tienen salarios bajos y atienden a muchas mesas. Debemos ser solidarios con ellos y también con los ancianos que nos ayudan con las compras.”

Incluso, algunos puestos de la feria fueron señalados por esta práctica. Cabe destacar que , de los más de 500 comentarios principales y 300 subcomentarios recibidos, surgieron diversas anécdotas, muchas de las cuales no reflejaban experiencias agradables en algunos establecimientos de Saltillo .

Dulce Ibarra: “En ‘Las Brazas’, la mesera nos pidió la propina de una manera muy autoritaria. No estoy en contra, pero a veces uno sabe cuánto dejar. El restaurante ya les paga por su trabajo de atender a los clientes.”

Yadiizz Mendoza: “En ‘Las Brazas’, te añaden la propina a la cuenta sin preguntar. La propina debería ser opcional y los dueños deben garantizar un salario digno a los meseros. Es incómodo para el cliente.”

Vero ConSan: “Los dueños deberían pagarles mejor a sus empleados. Les ofrecen salarios bajos con la excusa de que las propinas los ayudan. Bajo ese criterio, los meseros te exigen la propina.”

Rocío Lozano: “En ‘El Totem’, nos sugirieron dejar propina porque según ellos nos atendieron muy bien.”

Eduardo Valdez: “En ‘NOX’, incluso nos encerraron con seguridad amenazante preguntándonos por qué no queríamos dar propina, cuando nosotros mismos nos servíamos las bebidas.”

Paco Treviño Aguirre: “En algunos restaurantes se maneja un tabulador: un porcentaje es para el personal de cocina y el resto es para el mesero que te atendió. La propina es voluntaria, pero hay que reconocer el buen servicio.”

Karla Reyes de la Rosa: “En ‘Villa de Santiago’, el mesero no quedó satisfecho con la propina que le dimos y nos reclamó en la puerta. Ahora con las reservas, te exigen hasta el 20% de propina, ¡es demasiado!”

Lorena Gómez: “¿No les ha pasado que los meseros te preguntan cuánto vas a dejar de propina y si consideran que es poco, te miran mal? En una ocasión, en una taquería cerca del boulevard Arizpe de la Maza, el mesero nos devolvió la propina muy ofendido.”

Santos Sepúlveda: “En ‘Las Brazas’, los meseros nos dijeron que el dueño del restaurante les pide que exijan propina a los clientes. No lo digo solo por decir, a mí me pasó.”

Juan M. Contreras G: “En ‘Al Sazón Mexicano’, incluso las meseras se molestan si no dejas más del 10% de propina.”

Diana Saucedo: “En un lugar, el mesero añadió automáticamente el 20% de propina. Claro que le dijimos y solo le dimos el 10%. La propina es opcional y algunos abusan.”

Ag Gottfried: “Si alguien hace su trabajo y recibe un sueldo, ¿por qué se espera que el cliente dé una propina? Es como si un periodista, músico, maestro o cualquier otro profesional esperara una propina por hacer su trabajo.”

Magaly Martínez: “En ‘Hacienda Los Compadres’, el mesero nos pidió más propina incluso cuando salíamos del estacionamiento.”

Yuriko GP: “En ‘La Sarapera’, nos cobraron más de lo acordado en la cuenta. Al revisar el ticket, vi que ya venía incluido el monto de la propina.”

Almiuxx Amors: En ‘El Costeño’ de Saltillo, un mesero grosero y poco profesional nos hizo sentir incómodos. Aunque suelo ser generosa, con él no lo toleré.”

Ligeia Poe: “Casi en todos lados te sugieren un porcentaje de propina. En algunos lugares, ni siquiera están atentos a tus necesidades y tienes que levantarte y pagar en caja.”

Yessenia Zamarripa: “¿Por qué no mejor comen en casa si no quieren pagar por el servicio? Si salgo a comer, es porque quiero ser atendida y divertirme, no para hacer todo por mi cuenta.”

Maggie Aguirre de García: “En ‘Los Jaibos de Mirasierra’, nos exigieron el 20% de propina y se molestaron cuando solo dimos el 10%. La mesera incluso llamó al gerente para que nos exigiera más.”

Héctor Javier: “En ‘Villalta’, un mesero nos dijo que se cobraba el 20% de propina obligatorio. Generalmente dejo entre el 15% y 20%, pero que lo pidan de forma obligatoria es inaceptable.”

Raúl Fernando Padrón Garza: “En ‘El Maíz Dorado’, el servicio fue terrible. Al final, el mesero ‘sugirió’ un 15% de propina. Aunque sobraban 200 pesos, no me los traía y tuve que exigir mi vuelto.”

Loera Jey: “En ‘Vancouver Wings’, el servicio fue pésimo. Aun así, nos sugirieron una propina del 15% o 20%.”

Cuauhtémoc Saldaña Márquez: “En los bares, los meseros siempre quieren el ‘Punto’. Los explotan y muchas veces tienen que poner de su bolsillo.”

Manuel Villarreal González: “En ‘Las Escolleras’, al pagar con tarjeta, el mesero me explicó que la terminal añadía un porcentaje de propina automáticamente. Me decepcionó mucho.”

Ángel Sánchez: “En ‘El Mesón de Pedro Figueroa’, exigían el 20% por reservación. Aunque tuvimos que buscar nuestros cubiertos y esperar por la comida, solo dejamos el 10%.”

Elsa Aurora Gutiérrez: “En ‘Applebees’, el mesero nos presionó constantemente para que dejáramos una propina, incluso antes de terminar nuestra comida.”

Angel Wa: “En los bares, los meseros siempre quieren más. Se creen los dueños del lugar y exigen propinas exorbitantes.”

Manuel Villarreal González: “En un restaurante en V. Carranza, por una cuenta de 900 pesos, dejé 50 pesos como propina. El mesero nos siguió y nos reclamó, pero no cedí a su presión.”

Zulema Gómez: “En ‘El Totem’, nos presionaron para dejar una propina mínima del 15%. Decidimos no volver a ese lugar.”

Paco Treviño Aguirre: “En el ‘Mirai Saltillo Sushi Bar’, el mesero presionó a mi hija y sus amigos exigiéndoles una propina mínima.”

Paty Galindo: “En ‘Tuétanos’, un mesero nos lanzó la propina sobre la mesa y se mostró molesto porque solo dejamos el 10%.”