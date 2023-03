Brígido Moreno Hernández, diputado federal de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), propone ampliar el proceso de regularización de “autos chocolate” hasta el 31 de agosto, al estimarse que aún hay millones de unidades sin regularizar en el país, alrededor de 30 mil en Coahuila.

El plazo vence el próximo viernes y suman alrededor de 1.1 millones de unidades, dentro de un proceso que inició a finales del 2021.

“Millones de vehículos no han podido acceder a la regularización y es una realidad que la vigencia del programa es muy corta para cumplir con el objetivo para el que fue creado”.

“A pesar de que el primer Decreto se publicó en octubre de 2021, el inicio de la regularización de los carros comenzó semanas después. En el caso de Coahuila la atención en los módulos comenzó el 22 de marzo de 2022, es decir, hace casi un año y lo mismo sucedió en diversos estados, lo que complicó que los usuarios pudieran acceder a este programa”.

Adicionalmente, los ciudadanos que han intentado iniciar su trámite se han enfrentado a diversas dificultades como el hecho de que la página para registrarse a veces no está en funcionamiento, no hay citas disponibles o no hay módulos de atención cercano a los domicilios, refirió.

Las secretarías de Hacienda, Economía y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana elaboraron el programa de regularización para incentivar a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera a regularizar la situación en los estados fronterizos como Coahuila, lo que luego se amplió a otros estados como Sinaloa, Zacatecas y Puebla.

Subrayó la importancia de ampliar el plazo para regularizar las unidades, pues son millones de vehículos sin legalizar y es necesario incorporarlos a los padrones estatales para identificarlos con placas y ubicar a los propietarios por motivos de seguridad pública.

“Estas unidades son utilizadas en gran medida para la comisión de actividades ilegales que comprometen la tranquilidad y seguridad de las familias. Esta práctica es muy frecuente debido a que estos vehículos no cuentan con placas ni registro que permita su localización o conocer la identidad del responsable del vehículo”, expresó.