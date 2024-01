Propone legislador de Morena en Coahuila programa ‘Mi Primera Chamba’

Morena propone que el Gobierno del Estado de Coahuila implemente el programa “Mi Primera Chamba”, para otorgar incentivos fiscales y en el pago del Impuesto Sobre Nóminas a las empresas que contraten a recién egresados y que los mismos beneficios apliquen para los jóvenes que decidan emprender un negocio.

El diputado Alberto Hurtado Vera explicó que el Artículo 30 de la Ley de Hacienda de Coahuila contempla estímulos para las empresas que realicen erogaciones por concepto de salarios por la prestación de un servicio profesional subordinado en beneficio de adultos mayores y personas con discapacidad, lo que debe ampliarse a los recién egresados.

También plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas del estado emitan decretos para otorgar estímulos fiscales en el pago de contribuciones para el ejercicio fiscal 2024 y del Impuesto Sobre Nóminas durante este año, a las empresas que contraten a recién egresados de universidades a fin de que cuenten con la oportunidad de ser capacitados y adquieran experiencia laboral.

El diputado Alberto Hurtado destacó que Coahuila es uno de los estados más importantes en producción industrial; sin embargo, la actividad no ha sido suficiente para generar oportunidades laborales que incorporen a recién egresados, que tienen una curva de aprendizaje laboral de 3 a 6 meses.

“Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 29 años en Coahuila fue del 13.6 por ciento, una de las más altas del país (en 2022). La cifra es más alta entre los recién graduados, con una tasa del 20 por ciento”, apuntó.

La industria manufacturera, el principal motor económico del estado, requiere cada vez más trabajadores con experiencia, lo que dificulta la contratación de los jóvenes. Por otro lado, muchos recién egresados no cuentan con las habilidades y experiencia para incorporarse de inmediato al mercado laboral.

“Esto se debe a que las universidades no siempre están alineadas con las necesidades de las empresas y a que los jóvenes no reciben orientación adecuada para preparar su inserción laboral. Esta situación tiene un impacto negativo en el desarrollo de Coahuila; los jóvenes que no encuentran empleo se ven obligados a emigrar a otras regiones o a aceptar trabajos informales, lo que limita su potencial de crecimiento y desarrollo”, expuso el morenista.

Las carreras más demandadas por el mercado laboral en el estado son las relacionadas con la ingeniería, las ciencias exactas y la tecnología; sin embargo, la oferta de empleo es insuficiente para absorber a recién egresados, lamentó.

“Coahuila tiene una economía basada en la manufactura, la minería y la agroindustria, que requieren de profesionales con conocimientos técnicos especializados, pero no siempre están dispuestos a contratar a jóvenes; las oportunidades son limitadas por la escasez de empresas que contraten a personas sin experiencia”, dijo.

“Los jóvenes pueden tomar algunas acciones para aumentar sus posibilidades de encontrar empleo, como realizar una investigación exhaustiva del mercado laboral, desarrollar habilidades y competencias necesarias, construir una red de contactos, prepararse para el proceso de selección, ser flexibles y constantes”, planteó finalmente el legislador.