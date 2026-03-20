Propone Miguel Riquelme, senador de Coahuila, reforma para proteger a militares retirados

CDMX.- Ante el recrudecimiento de la violencia y el costo humano que han enfrentado las Fuerzas Armadas, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el objetivo de garantizar protección a elementos militares tras su jubilación, especialmente a quienes participaron en operativos de alto impacto contra la delincuencia. El legislador advirtió que la crisis de seguridad en el país ha dejado un saldo de más de 800 militares fallecidos en enfrentamientos y emboscadas. Señaló que el riesgo para los efectivos no concluye al retirarse del servicio, ya que organizaciones criminales pueden mantenerlos identificados, lo que los convierte en potenciales blancos fuera del activo.

La propuesta contempla adicionar una fracción al artículo 18 de la ley, con el fin de establecer un mecanismo legal para brindar seguridad a personal en retiro bajo ciertos criterios. Entre los puntos clave destacan que la protección no será automática, sino que dependerá de una evaluación técnica de riesgo y de la opinión de las secretarías correspondientes. Además, se plantea que el servicio de seguridad personal sea de carácter excepcional y con temporalidad definida, a fin de evitar discrecionalidad en el gasto público. Asimismo, la iniciativa establece restricciones, al señalar que el beneficio será negado o retirado a quienes cuenten con sentencias por delitos dolosos o faltas graves.

“La seguridad para quienes arriesgaron la vida en defensa del país no es un privilegio, sino una obligación del Estado”, enfatizó el senador. Finalmente, Riquelme Solís advirtió que la intimidación contra mandos y efectivos en retiro no solo afecta a los individuos, sino que también debilita la estabilidad institucional y la seguridad interior del país, al enviar un mensaje de desprotección hacia quienes sirvieron a la nación.

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