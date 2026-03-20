Propone Miguel Riquelme, senador de Coahuila, reforma para proteger a militares retirados

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Coahuila
/ 20 marzo 2026
    Propone Miguel Riquelme, senador de Coahuila, reforma para proteger a militares retirados
    La falta de protección a retirados puede afectar la seguridad institucional del país, afirma el legislador. SANDRA GÓMEZ

El enfoque principal es apoyar a quienes participaron en operativos de alto impacto

CDMX.- Ante el recrudecimiento de la violencia y el costo humano que han enfrentado las Fuerzas Armadas, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el objetivo de garantizar protección a elementos militares tras su jubilación, especialmente a quienes participaron en operativos de alto impacto contra la delincuencia.

El legislador advirtió que la crisis de seguridad en el país ha dejado un saldo de más de 800 militares fallecidos en enfrentamientos y emboscadas. Señaló que el riesgo para los efectivos no concluye al retirarse del servicio, ya que organizaciones criminales pueden mantenerlos identificados, lo que los convierte en potenciales blancos fuera del activo.

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La propuesta contempla adicionar una fracción al artículo 18 de la ley, con el fin de establecer un mecanismo legal para brindar seguridad a personal en retiro bajo ciertos criterios.

Entre los puntos clave destacan que la protección no será automática, sino que dependerá de una evaluación técnica de riesgo y de la opinión de las secretarías correspondientes. Además, se plantea que el servicio de seguridad personal sea de carácter excepcional y con temporalidad definida, a fin de evitar discrecionalidad en el gasto público.

Asimismo, la iniciativa establece restricciones, al señalar que el beneficio será negado o retirado a quienes cuenten con sentencias por delitos dolosos o faltas graves.

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“La seguridad para quienes arriesgaron la vida en defensa del país no es un privilegio, sino una obligación del Estado”, enfatizó el senador.

Finalmente, Riquelme Solís advirtió que la intimidación contra mandos y efectivos en retiro no solo afecta a los individuos, sino que también debilita la estabilidad institucional y la seguridad interior del país, al enviar un mensaje de desprotección hacia quienes sirvieron a la nación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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