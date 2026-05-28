Coahuila, entre líderes en abandono laboral por discriminación y acoso

En Coahuila, la discriminación y el acoso en los centros de trabajo provocaron un aumento considerable en los casos de abandono laboral, según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto, entre enero y marzo de este año se registraron en Coahuila mil 857 casos de abandono de empleo por motivos de discriminación o acoso reportados por los trabajadores.

Según la información, este tipo de abandono laboral incrementó 385 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando apenas se contabilizaron 383 casos. La Encuesta también indica que desde 2018, cuando se registraron dos mil 186 casos de abandono de empleo por discriminación o acoso, Coahuila no reportaba una cifra tan alta por este motivo.

De acuerdo con el Inegi, la discriminación y el acoso representan la quinta causa por la cual al menos 31 mil personas en Coahuila dejaron su trabajo durante el inicio de 2026. A nivel nacional, Coahuila ocupa el séptimo lugar entre las entidades con mayor número de casos de abandono laboral relacionados con discriminación o acoso.

Se van por acoso

Estos son los estados líderes en casos de trabajadores que se van por discriminación: 1. Estado de México 4,700

2. Nuevo León 2,375

3. Michoacán 2,258

4. Ciudad de México 2,080

5. Veracruz 1,946

6. Chihuahua 1,913

7. Coahuila 1,857 Repuntan los casos en 2026

Estos son los indicadores de trabajadores que renuncian por acoso o discriminación: 2018 2,186

2020 795

2022 1,373

2025 383

2026 1,857 Fuente: Inegi *Las cifras son al primer trimestre de cada año

Publicidad