Coahuila, entre líderes en abandono laboral por discriminación y acoso

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    Coahuila, entre líderes en abandono laboral por discriminación y acoso
    El personal que ha decidido dejar su trabajo por acoso y discriminación laboral se ha disparado en casi 400 por ciento en el último año. Unsplash

En el último año, estos casos tuvieron un incremento de hasta 385%, reporta el Inegi

En Coahuila, la discriminación y el acoso en los centros de trabajo provocaron un aumento considerable en los casos de abandono laboral, según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto, entre enero y marzo de este año se registraron en Coahuila mil 857 casos de abandono de empleo por motivos de discriminación o acoso reportados por los trabajadores.

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Según la información, este tipo de abandono laboral incrementó 385 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando apenas se contabilizaron 383 casos.

La Encuesta también indica que desde 2018, cuando se registraron dos mil 186 casos de abandono de empleo por discriminación o acoso, Coahuila no reportaba una cifra tan alta por este motivo.

$!La entidad no reportaba tantas renuncias por estas condiciones desde 2018.
La entidad no reportaba tantas renuncias por estas condiciones desde 2018. Unsplash

De acuerdo con el Inegi, la discriminación y el acoso representan la quinta causa por la cual al menos 31 mil personas en Coahuila dejaron su trabajo durante el inicio de 2026.

A nivel nacional, Coahuila ocupa el séptimo lugar entre las entidades con mayor número de casos de abandono laboral relacionados con discriminación o acoso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/catedratica-denuncia-ser-victima-de-acoso-laboral-y-violencia-de-genero-en-la-uadec-JP17902182

Se van por acoso
Estos son los estados líderes en casos de trabajadores que se van por discriminación:

1. Estado de México 4,700
2. Nuevo León 2,375
3. Michoacán 2,258
4. Ciudad de México 2,080
5. Veracruz 1,946
6. Chihuahua 1,913
7. Coahuila 1,857

Repuntan los casos en 2026
Estos son los indicadores de trabajadores que renuncian por acoso o discriminación:

2018 2,186
2020 795
2022 1,373
2025 383
2026 1,857

Fuente: Inegi

*Las cifras son al primer trimestre de cada año

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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