Entre memes, preocupación y empatía... así reaccionaron las redes sociales al oso que recorrió Saltillo

El avistamiento de un osezno que durante varios días recorrió distintos sectores de Saltillo no solo movilizó a autoridades ambientales y cuerpos de seguridad, también desató una ola de reacciones en redes sociales entre memes, bromas, preocupación y llamados a proteger a la fauna silvestre. Luego de que usuarios compartieran videos del ejemplar desplazándose por la zona del Cerro del Pueblo, Panteones, la colonia Zamora y posteriormente El Mirador, publicaciones y comentarios comenzaron a multiplicarse en Facebook.

Algunos usuarios tomaron el hecho con humor. Comentarios como “Fue a comprar unos taquitos al centro”, “A ver si no lo infracciona la poli” o “Ya no puede uno ni hacer ejercicio porque lo exhiben” comenzaron a viralizarse, mientras otros comparaban al osezno con un perro o incluso hacían referencias a “nahuales”.

Incluso algunos comercios aprovecharon el momento para sumarse a la conversación digital. Una barbería local publicó que “el oso ya está en Tower’s Barber Shop”, ofreciendo promociones relacionadas con el tema, mientras otras páginas difundieron mapas improvisados sobre el supuesto recorrido del ejemplar por la ciudad. Sin embargo, gran parte de las reacciones estuvieron marcadas por la preocupación hacia el animal y las condiciones que lo llevaron a acercarse a la mancha urbana. “Pobrecito oso, estaba asustado”, “Tiene hambre y sed” y “Nosotros invadimos su territorio” fueron algunos de los comentarios más repetidos por usuarios, quienes señalaron la expansión urbana y la falta de alimento como posibles causas detrás de los avistamientos. Otros usuarios pidieron que el ejemplar fuera protegido y posteriormente liberado en su hábitat natural, mientras algunos expresaron temor de que pudiera resultar lastimado durante el operativo de captura. “Trátenlo bien, por favor”, “No lo lastimen, pobre bebé” y “Ojalá tengan gente capacitada para atenderlo”, escribieron algunos internautas tras difundirse la noticia de que el oso había sido capturado.

También hubo críticas hacia personas que intentaron acercarse demasiado al ejemplar o perseguirlo para grabarlo con sus teléfonos celulares. “¿Para qué lo corretea? Ya déjelo”, escribió una usuaria, mientras otros cuestionaron que algunas personas incluso le aventaran piedras durante los primeros avistamientos. El tema también abrió conversación sobre el crecimiento urbano en Saltillo y la presencia cada vez más frecuente de fauna silvestre cerca de zonas habitacionales. “A ver si ya se dan cuenta de que al dar tantos permisos de construcción y deforestación están destruyendo el hogar de cientos de especies”, comentó otro usuario.

Tras varios reportes en distintos sectores de la ciudad, el osezno finalmente fue capturado este miércoles en un operativo coordinado entre la Policía Ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente, el Museo del Desierto, Protección Civil y Bomberos. Autoridades informaron que el ejemplar será evaluado por especialistas para posteriormente determinar su posible reubicación en una zona segura de su hábitat natural.

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