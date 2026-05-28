Entre memes, preocupación y empatía... así reaccionaron las redes sociales al oso que recorrió Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Entre memes, preocupación y empatía... así reaccionaron las redes sociales al oso que recorrió Saltillo
    Las reacciones en redes sociales combinaron bromas, imágenes virales y mensajes de preocupación por el bienestar del osezno capturado. FACEBOOK

Redes convierten avistamientos de oso en tema viral en Saltillo

El avistamiento de un osezno que durante varios días recorrió distintos sectores de Saltillo no solo movilizó a autoridades ambientales y cuerpos de seguridad, también desató una ola de reacciones en redes sociales entre memes, bromas, preocupación y llamados a proteger a la fauna silvestre.

Luego de que usuarios compartieran videos del ejemplar desplazándose por la zona del Cerro del Pueblo, Panteones, la colonia Zamora y posteriormente El Mirador, publicaciones y comentarios comenzaron a multiplicarse en Facebook.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-ampliacion-del-periferico-lea-se-estima-en-900-mdp-analisis-se-hizo-desde-2016-OC20990916

Algunos usuarios tomaron el hecho con humor. Comentarios como “Fue a comprar unos taquitos al centro”, “A ver si no lo infracciona la poli” o “Ya no puede uno ni hacer ejercicio porque lo exhiben” comenzaron a viralizarse, mientras otros comparaban al osezno con un perro o incluso hacían referencias a “nahuales”.

$!El paso del osezno por distintos sectores de la ciudad generó tendencia en Facebook, donde internautas compartieron bromas y referencias sobre su recorrido.
El paso del osezno por distintos sectores de la ciudad generó tendencia en Facebook, donde internautas compartieron bromas y referencias sobre su recorrido. FACEBOOK

Incluso algunos comercios aprovecharon el momento para sumarse a la conversación digital. Una barbería local publicó que “el oso ya está en Tower’s Barber Shop”, ofreciendo promociones relacionadas con el tema, mientras otras páginas difundieron mapas improvisados sobre el supuesto recorrido del ejemplar por la ciudad.

Sin embargo, gran parte de las reacciones estuvieron marcadas por la preocupación hacia el animal y las condiciones que lo llevaron a acercarse a la mancha urbana.

“Pobrecito oso, estaba asustado”, “Tiene hambre y sed” y “Nosotros invadimos su territorio” fueron algunos de los comentarios más repetidos por usuarios, quienes señalaron la expansión urbana y la falta de alimento como posibles causas detrás de los avistamientos.

Otros usuarios pidieron que el ejemplar fuera protegido y posteriormente liberado en su hábitat natural, mientras algunos expresaron temor de que pudiera resultar lastimado durante el operativo de captura. “Trátenlo bien, por favor”, “No lo lastimen, pobre bebé” y “Ojalá tengan gente capacitada para atenderlo”, escribieron algunos internautas tras difundirse la noticia de que el oso había sido capturado.

$!Las redes sociales se inundaron de memes y bromas tras los recorridos del osezno por distintos sectores de Saltillo, donde usuarios imaginaron al ejemplar “paseando” por la ciudad como un habitante más.
Las redes sociales se inundaron de memes y bromas tras los recorridos del osezno por distintos sectores de Saltillo, donde usuarios imaginaron al ejemplar “paseando” por la ciudad como un habitante más. FACEBOOK

También hubo críticas hacia personas que intentaron acercarse demasiado al ejemplar o perseguirlo para grabarlo con sus teléfonos celulares. “¿Para qué lo corretea? Ya déjelo”, escribió una usuaria, mientras otros cuestionaron que algunas personas incluso le aventaran piedras durante los primeros avistamientos.

El tema también abrió conversación sobre el crecimiento urbano en Saltillo y la presencia cada vez más frecuente de fauna silvestre cerca de zonas habitacionales. “A ver si ya se dan cuenta de que al dar tantos permisos de construcción y deforestación están destruyendo el hogar de cientos de especies”, comentó otro usuario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/retos-virales-y-amenazas-de-tiroteo-en-redes-sociales-el-principal-desafio-de-seguridad-en-las-escuelas-de-saltillo-CC21013441

Tras varios reportes en distintos sectores de la ciudad, el osezno finalmente fue capturado este miércoles en un operativo coordinado entre la Policía Ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente, el Museo del Desierto, Protección Civil y Bomberos.

Autoridades informaron que el ejemplar será evaluado por especialistas para posteriormente determinar su posible reubicación en una zona segura de su hábitat natural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fauna
Memes
Redes sociales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oculista electoral

Oculista electoral
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

true

POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’
Especialistas en movilidad advirtieron que, aunque la construcción de puentes y distribuidores viales puede reducir temporalmente el tráfico en Saltillo, el crecimiento constante del parque vehicular vuelve insuficientes estas obras con el paso de los años.

Saltillo: Ampliación del Periférico LEA se estima en 900 mdp; análisis se hizo desde 2016
Más de 800 módulos del INE en el resto del país continuarán operando con normalidad durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026
Mateo Valdez, Rocco Arellano y Carlos Sámano subieron al podio nacional en Puebla.

Coahuila gana bronce en tenis de mesa Sub 19 de la Olimpiada Nacional 2026
Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras.

Guatemala acuerda ataques conjuntos con EU contra el narcotráfico
Personal médico traslada a un paciente con ébola a un centro de tratamiento, teniendo las medidas necesarias para no resultar contagiados.

Por qué los brotes de ébola y hantavirus han confundido a los científicos