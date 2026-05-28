Coahuila: ¿Adiós a los juegos infantiles en las escuelas? Padres de familia cuestionan permanencia tras muerte de menor

El niño se encontraba en los columpios cuando, presuntamente, una parte de la estructura se desprendió, provocando su caída y un fuerte golpe en la cabeza.

Luego del fallecimiento de Ian Gael, de seis años, tras un accidente ocurrido durante el recreo en un jardín de niños, madres y padres de familia de diversas partes del país, incluyendo Coahuila , comenzaron a cuestionar en redes sociales la permanencia de juegos infantiles en escuelas preescolares y primarias.

La noticia generó impacto a nivel nacional y abrió un debate entre madres y padres de familia sobre las condiciones de las instalaciones educativas y la seguridad en las áreas de juego dentro de las escuelas.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron que este tipo de juegos solo deberían utilizarse bajo supervisión constante de un adulto. Sin embargo, en escuelas públicas los docentes suelen estar a cargo de grupos de más de 28 alumnos, lo que limita la supervisión directa de cada actividad, principalmente durante el recreo.

En ese sentido, las opiniones se han centrado en la posibilidad de restringir o retirar columpios y otras estructuras recreativas para evitar nuevos accidentes.

En San Buenaventura, una madre de familia identificada como Celeste compartió una fotografía del jardín de niños donde estudia su hijo, en la que se observan columpios clausurados con cinta amarilla de precaución, lo que evidenció que la preocupación se ha extendido a otros planteles del estado.

En Piedras Negras, otra usuaria publicó un llamado para impulsar normativas que eviten más accidentes en planteles educativos.

“Hagamos que metan una ley donde no se permitan los juegos en los preescolares”, escribió.

Las reacciones también se extendieron a otros estados, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad de los menores en áreas recreativas escolares.

“Yo también quiero que quiten todos los juegos de los kínderes”, publicó una usuaria de Nuevo León, quien recordó otro accidente ocurrido anteriormente con un menor en un plantel educativo.

Una docente identificada como Denisse, de Monclova, señaló que la posible eliminación de juegos en preescolares no representa una preocupación para el desarrollo de los menores, al considerar que en esta etapa los niños cuentan con una alta capacidad de adaptación. Explicó que no requieren grandes estructuras para jugar, ya que, dijo, la imaginación, la compañía y espacios seguros son suficientes para su aprendizaje y recreación.